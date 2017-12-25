黨產會明認定 婦聯會為國民黨附隨組織

2017-12-25

現金存款縮水近四億 不排除被花掉或脫產

〔記者陳鈺馥／台北報導〕婦聯會現金存款大縮水！行政院黨產會將在明天認定婦聯會為國民黨之附隨組織，據黨產會清查發現，婦聯會及分會原現金及銀行存款為三七八．八億元，截至今年五月底竟剩下三七五億元，現金及存款大幅縮水近四億元，不排除資產有被花掉或脫產情況。

內政部、黨產會、婦聯會三方行政契約上週五破局後，黨產會連日整理婦聯會現金、銀行存款及有價證券等流動資產，未包含不動產部分，現金、銀行存款只剩下三七五億元，遠比去年內政部所公布的三七八．八億元還少。

黨產會表示，因尚未認定為附隨組織，婦聯會的流動資產都還在使用，所以現金是流動的，婦聯會到底把數億元花到哪裡去，後續會進行調查，目前婦聯會的錢大都存在辜家中信銀行或土地銀行。

財產將全部凍結並禁止處分

黨產會提及，委員會議廿六日將認定婦聯會為國民黨的附隨組織，依據「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」規定，一旦認定為附隨組織之後，婦聯會財產全部凍結並禁止處分，非經黨產會許可不得支用，若要動用都須經黨產會許可，也要在四個月內向黨產會申報，未如實申報或隱匿資產，可處一百萬元以上、五百萬元以下罰鍰，得連續處罰。

黨產會強調，本次附隨組織認定的範圍為婦聯會及其海內外分會，其流動資產和名下不動產都會禁止處分，但不包含婦聯聽障文教基金會、婦聯社福基金會、華興育幼院、華興中小學、復興中小學及振興醫院。由婦聯會所創辦的各基金會、教育機構、醫院都須另案調查，將列為下一波追查對象。

黨產會表示，婦聯會部分先認定處理，未來進一步收歸國有；婦聯聽障文教基金會、婦聯社福基金會、華興育幼院情況較單純，未來可一併處理；至於華興、復興中小學和振興醫院情況較複雜，還有來自外界的捐款，尚待持續調查。

對於婦聯會鷹派常委已揚言要和政府打法律戰，黨產會表示，民眾若不服行政處分，要循法律途徑去主張權利義務，黨產會予以尊重，而黨產會一切依法行政，婦聯會資產來自國家勞軍捐，應歸還給國家。