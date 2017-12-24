法務部研議法制化 GPS查案不再違法

2017-12-24

裝ＧＰＳ跟監辦案 最高院認定違法

〔記者吳政峰、楊國文／台北報導〕最高法院日前將執法人員裝設ＧＰＳ跟監查緝對象的辦案作為，認定為侵害人民隱私權宣告違法，此一認定對目前全力反毒、反詐的司法警察機關影響極大。據指出，法務部認為偵查犯罪應屬重大公益，決定將「ＧＰＳ監控辦案」法制化，草案目前已有雛形，且除了ＧＰＳ外，如衛星等新科技未來也可能納入偵查手段。

法務部相關官員表示，大方向是朝納入通訊保障及監察法制定，考慮辦案時效和新科技的特殊性，擬將准駁權交付檢察官，由檢察官以類似簽發拘票方式交第一線辦案人員裝設ＧＰＳ衛星定位器，不過時程上已來不及排入立法院本會期，目標放在明年將法案送進立院實質審查。

ＧＰＳ辦案行之多年，尤其在追查毒梟、詐欺首腦等類犯罪，被視為實用又具時效辦案利器，但數十年來此一偵查技巧作為始終無「法」可循，執法人員只能私下運用；本月初最高法院宣判ＧＰＳ辦案違法後，警、調、憲、巡等司法警察機關為之震撼。

擬納通監法制定 准駁權交付檢察官

法務部官員說，使用ＧＰＳ手法跟監他人，有侵害隱私權疑慮，雖警方、調查局曾反映有偵查毒品犯罪等需要，但過去未以法律明訂可以ＧＰＳ執行犯罪偵查。然而此一辦案方式經最高法院宣判違法後，其於偵查犯罪的重大公益，以及為賦予辦案人員可裝設ＧＰＳ偵查的法源依據，檢察司已蒐集相關單位意見，並開會聽取學者意見，會中對法制化有共識，但對於應放在通監法或是刑法中規範，尚有不同意見。

法務部政務次長陳明堂表示，依照偵查的機動性、多變性、不可預測性來說，法務部是站在免令狀的立場，因為辦案跟監，多趁嫌犯下車時安裝ＧＰＳ，具時效性，這種情況下，實務上由檢察官再去向法院申請令狀，很難兼顧辦案時效。此外，對於偵查完畢是否應通知被裝設者，法務部持保留態度。

最高法院本月一日做出確定判決，認為海巡署王姓士官長為查緝私菸，在關係人車底安裝ＧＰＳ紀錄行蹤，係竊錄「非公開活動」，依妨害秘密罪將被告判處拘役五十日、可易科罰金，緩刑兩年確定。