制裁北韓 安理會通過禁油令 「朝鮮半島戰雲密布」

2017-12-24

〔編譯茅毅／綜合報導〕聯合國安理會二十二日以十五票對○票，無異議通過由美國起草的二三九七號制裁北韓決議案，內容包括石油限運、強制北韓移工在兩年內返國等歷來最嚴厲的四大制裁。對此，美國總統川普推文寫道，世人想要和平、而非死亡！北韓目前尚未回應，而美國國防部長馬提斯當天警告，朝鮮半島上空「正烏雲密布」，美軍必須做好備戰。

美提案四大制裁 獲無異議通過

為促成安理會通過決議，美國事先與中、俄協商。四大制裁中，在石油禁運部份，規定北韓一年進口原油不得逾四百萬桶，且重要的柴油及煤油等精煉油品，一年最多只能進口五十萬桶。北韓去年進口四五○萬桶精煉油品，代表其近九成的進口精煉油品將被禁止。新決議更表明，若北韓再挑釁，安理會將進一步限制北韓進口石油。在北韓海外移工部份，強制他們必須在二○一九年底前返國；由於移工人數近十萬人，此舉可切斷北韓重要外匯來源。

美防長警告 美軍必須做好備戰

另外，決議也禁止各國向北韓輸出工業用品與原料，也禁止北韓外銷食物、機具與土石木材等原料。最後，授權聯合國各會員國，可在其港口或領海檢查、沒收與扣押疑似涉及走私和規避制裁船舶。不過，決議案並未授權在公海檢查北韓船隻，因此舉形同對北韓進行海上封鎖，美國擔憂引爆衝突，決定放棄。

美國駐聯合國大使海利表示，北韓將因新決議禁止出口項目損失近二．五億美元，這項決議向平壤傳達清楚訊息，若依舊執迷不悟，將招致進一步懲罰。

這是今年安理會繼八、九月後，今年第三度嚴厲制裁北韓，也是最嚴厲的一次。但根據美國中央情報局評估，制裁無法迫使北韓領導人金正恩放棄核武計畫，白宮也坦承，制裁手段已快用盡。

中國籲各方 透過協商對話解決

南韓對新決議表示歡迎和支持，敦促平壤立即重回非核化的談判軌道上。中國外交部說，中方堅持實現半島非核化，呼籲各方透過對話協商解決問題。俄國強調，各方皆有責任讓外交發揮作用。

與此同時，美國防部長馬提斯二十二日在北卡羅來納州視察部隊時警告，朝鮮半島上空籠罩烏雲，外交手段若要有效，得有強大且準備好的軍隊當後盾。他還說，相信金正恩不會笨到破壞明年的南韓平昌冬奧，與全世界為敵。