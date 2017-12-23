內政部開鍘 撤換婦聯會辜嚴倬雲

2017-12-23

限10日內改選主委、副主委

〔記者曾韋禎、楊綿傑／台北報導〕內政部、黨產會與婦聯會協商近半年後宣告破局，由於婦聯會昨仍決定拒簽行政契約，內政部立即開鍘，依「人民團體法」解除婦聯會主委辜嚴倬雲、副主委葉金鳳職務，並限期十日內完成改選。內政部長葉俊榮表示，若不改選，內政部將指定負責人，最終不排除予以解散。

婦聯會：違法的政治追殺

婦聯會則回應說，這是違法的政治追殺，未來法律訴訟的證據必然顯示，婦聯會不管在人事、財務和業務上，都是獨立運作，而非任何政黨的附隨組織。

協商破局 婦聯會拒簽約

內政部自七月起與婦聯會展開多次協商，初步確定婦聯會將捐出八成資產的三一二億元，婦聯會改制為「中華民國婦女聯合公益基金會」，董事會由政府代表、基金會代表、社會公正人士各三分之一來組成。但因婦聯會要求政府代表須為文官、社會公正人士由婦聯會提名，也對黨產會祭出的隱匿資產懲罰負責人條款不滿，拒絕簽署行政契約；直到葉俊榮在十八日下達最後通牒，要求婦聯會在二十日前做決定。

婦聯會因此在二十日由葉金鳳率隊前往內政部，與內政部、黨產會進行長達九小時的馬拉松協商，最後要求內政部再寬限兩天，並承諾於昨日午前做出最終決定。

葉俊榮透露，婦聯會當時提出，願意捐出三八○億元的總資產，盼未來不再接受監督；這違背三大處理原則，但還是做出再等兩天的痛苦決定，也預料婦聯會最終仍做不出決定。

葉俊榮表示，婦聯會昨午透過律師告知，無法獲得共識。他隨即簽署公文，解除主委、副主委職務，並要求婦聯會於文到後十日內完成改選。也請內政部人員親自前往婦聯會交付公文，十天後就會採取該採取的措施。

若不改選 將指定負責人

至於婦聯會是否能再選辜嚴倬雲擔任主委？葉俊榮坦言，「人團法」未剝奪其參選資格，但婦聯會要怎麼選，社會有評價，不認為辜嚴會出來選。他相信婦聯會將進行改選，若未改選的話，內政部可以指定負責人，屆時會尋求能合乎社會公益、理性處理的人。

葉俊榮表示，內政部會一步一步來，如果都不行，「人團法」也授權主管機關廢止其許可。

對於三方協商破局，黨產會除表示遺憾，也預告廿六日召開委員會，討論是否對婦聯會祭出行政處分、凍結資產，以具體回應社會大眾追求真相及轉型正義的要求。