慶富聯貸案 一銀經理10萬交保

2017-12-23

〔記者黃良傑、洪定宏／高雄報導〕高雄檢調偵辦獵雷艦聯貸慶富二○五億案，前天傳喚十六人，包括一銀前董座蔡慶年、聯貸部刁姓經理等人，複訊至昨晨五點，刁由證人轉列被告，依涉違反銀行法十萬元交保，其餘請回。

據了解，檢調掌握一通刁姓經理向高雄分行詢問慶富貸款進度電話，雖然刁說忘記有無打這通電話，也認為關切客戶貸款進度，銀行界相當普遍，但檢方認為超越常理，將他改列為被告，成為聯貸案的第一位被告。

襄閱主任檢察官葛光輝表示，包括蔡慶年、台北總行江姓副總、高雄分行王姓前經理、高雄分行林姓副理、吳姓承辦人仍列嫌疑人。至於全案是否會由他字案改為偵字案，雄檢強調需視證據，尊重承辦檢察官決定。

此外，雄檢昨未對蔡慶年實施限制出境或住居等強制處分，蔡昨供述，董事會非他一人能決定，他否認時任行政院秘書長簡太郎或高層施壓，二○一五年九月行政院邀約協調會，一銀未收到通知，他沒有出席；同年十月董事會經專業評估通過聯貸案，行政院十二月再召開第二次會議，他到場僅報告核貸結果，通過聯貸與兩次協調會無關。

獵雷艦案 慶富主張解約不合法

另外，國防部日前宣布解除獵雷艦案採購契約，慶富公司昨委託律師函覆國防部，並發布新聞稿，聲稱國防部於法於情於理皆屬無據，不同意解約，全案肇因國防部採購契約設計違法不當，以致執行困難。慶富主張解約不合法，如果片面解約，有違公平合理原則，並有礙公共利益。