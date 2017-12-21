降低對中依賴 美擬限鋼鐵鋁進口

2017-12-21

〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國總統川普的新國家安全戰略支持政府基於國安考量，限制鋼鐵、鋁進口並課徵關稅，美國商務部已完成一項進口鋼鐵和鋁製品的相關調查，在稅改法案塵埃落定後，將按計畫向川普提交可能選項。美國也將鼓勵國內生產廿三種有關科技和國防的關鍵礦物，包括錳、鈮和鉭，以降低對中國的依賴。

23種關鍵礦物 美也考慮自產

川普十八日發表的國安戰略報告並未直接提及商務部的調查。商務部今年四月引用一九六二年「貿易擴張法」第二三二條，調查外國鋼鐵及鋁製品進口是否影響美國國安。若商務部調查後認定對美國國安構成威脅，川普將有權決定採取限制相關進口措施，例如徵收關稅和實施配額制。

調查結果預計明年一月公布。白宮資深官員向路透表示，川普在國安戰略報告中闡明經濟力量將是國家安全不可或缺的一環，等同正式主張兩者的連結；商務部的調查是基於國家安全，川普的戰略也凸顯工業實力的重要性。

該名官員指出，同樣符合川普戰略意旨的，還有美國引述「三○一條款」，對中國不公平貿易行為展開的調查，也進一步導致美國對中國進口的鋁箔產品展開反傾銷和反補貼調查。官員指出，「新戰略將中國認定為敵人，在此框架下我們必須採取行動保護美國利益及美國勞工」。

美國地質調查所（USGS）十九日公布的最新報告則指出，被認定為關鍵礦物的廿三種礦物，大多數仰賴中國等外國進口，這些礦物用途廣泛，從電池到軍用品設備等；美國內政部長辛克（Ryan Zinke）指出，美國必須鼓勵國內生產攸關科技和國防工業的礦物，擺脫對中國的依賴。

報告指出，美國所認定的廿三種關鍵礦物中，有廿一種仰賴外國進口，包括中國、俄羅斯、南非、巴西等國家。由於先進科技已促使礦產品需求和生產增加，官員擔心這將構成「非常真實的國安風險」。辛克表示，美國應成為全球生產諸如鉑、錳和稀土元素等礦物的龍頭，「美國優先政策也包括關鍵礦物」。

歐盟市場扭曲報告也點名中國

繼美國拒絕給予中國市場經濟地位後，歐盟廿日公布首份「市場扭曲報告 」，點名中國市場嚴重扭曲，認定從法律、市場經濟到眾多國有企業，與各種監督管理機制、財政制度、採購和投資制度緊密相連，顯示各種生產要素的分配和定價，都受到國家重大影響。

歐洲議會十一月通過反傾銷反補貼調查新方法修正規章，引入市場扭曲概念和標準，同意在符合扭曲標準的情況下，歐盟可棄用出口國的價格，選擇使用第三國或國際價格，來確定出口產品是否存在傾銷，此舉讓歐盟握有對相關國家發起反傾銷調查的利器。