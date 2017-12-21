2017-12-21

記者鄒景雯／特稿

檢調在十二月十九日發動搜索新黨王炳忠等四人的住所，結果經漏夜偵訊，最後均獲請回。由於偵查不公開，外界暫時無法就調查局究竟掌握了多少線索，進而決定搜索的執法是否過當，驟然下定論，但是在執行的細節上，這次的行動，調查局的幹員無疑是栽了跟斗，而且是栽在王炳忠手裡。以調查局的素質，應該不會視此為光榮，因此調查局當然必須進行全面的檢討。

這次的事件，可以分幾個層次來探討，首先在法定程序上，調查局在經過長期的蒐證後，認為對相關人員與事證有進一步調查的必要，從而請台北地檢向法院聲請搜索票，而法官核准搜索，理論上院檢應該都有「心證」，才會指揮執行；同時，搜索後通常會請相關人員到庭說明，而王炳忠既是證人，也是扣押物所有人，調查局把萬一王炳忠可能會拒絕的情況也想到，因此事前請好了拘票，以便核對或辯解，這個部分應是也必須「胸有成竹」。

其次在辦案時機的研判上，王炳忠等人被調查局鎖定，早在政黨輪替之前，可見維護國家安全是超黨派共識，而調查局等到中國間諜周泓旭經一審判決有罪（一年二個月）後，才正式「出手」，顯示事前並非毫無估算；但是，行內都清楚，何時「收線」而且能夠成功，憑藉的是經驗與專業，一言以蔽之，就是真的準備好了。然若以昨日深夜「證人」被「請回」的結果論，相關單位恐怕不只準備不夠，甚至企圖「便宜行事」。

其三，在辦案技巧上，調查局利用清晨六點前往王炳忠等人住所，應是力求低調行動，沒料到王炳忠不是一般的民眾，他採取高調直播反制，這招，在尋求外援，包括對內訴諸網路效應，對外還引來中國國台辦伸援，型塑（坐實）不符比例原則的圖像，延伸「綠色恐怖」的指控，造成國家安全與人權保障的衝突。這個現場情勢的錯估，可能既出於政治判斷的急於求功，也在於舊習難改的應對失措。外界不得不為之搖頭。

從捍衛國家利益的角度著眼，之所以強調所有的執法者不能成為「豬隊友」，關鍵在於中國對台灣的滲透之深前所未有，是當前兩岸關係的最真實現況，台灣需要強而有力的保防能力，有效阻絕外敵侵蝕我們的生存憑恃，這個任務無庸置疑、不容挑戰，因此千萬「烏龍」不得。

面對被「反將一軍」的信任危機，眼前有一招可稍解窘境，那就是確實執法，若王炳忠直播偵查，涉及觸犯刑法「洩漏國防以外秘密罪」，則劍及履及，該辦就辦，以樹法治；然而根本之道，仍在於檢調未來拿不拿得出堅實的證據，來鞏固辦案能力，才能真正洗刷前恥。