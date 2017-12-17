罷免史回顧》四次罷免投票 僅一村長被罷免掉

2017-12-17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕時代力量立委黃國昌罷免案昨日未通過罷免門檻，驚險保住立委職務；台灣歷年四次罷免投票中，僅屏東壽元村長陳明倫遭罷免成功，其餘三次針對立委蔡正元、鄉長薛秋花、立委黃國昌的罷免投票，均未通過。

回顧台灣近期四次罷免投票，蔡正元罷免案投票在二○一五年二月十四日舉行，總投票人數為七萬九三○三人，同意票為七萬六七三七票，不同意票二一九六票，但投票率僅為廿四．九八％，依法罷免案遭到否決。

此外，宜蘭南澳鄉長薛秋花罷免案也有成案，根據二○一六年八月廿七日投票結果，南澳鄉選舉人數四二四九人，出席投票者僅六二三人，投票率十四．六六％，未通過「公職人員選罷法」當年的舊制門檻，即投票人數須選舉區的選舉人總數二分之一以上。

去年底「公職人員選舉罷免法 」新制修正通過，大幅調降罷免門檻，改為罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。

今年七月，屏東縣南州鄉村民不滿壽元村長陳明倫要興建納骨塔，發動連署罷免村長。投票結果同意票二七七票、不同意票廿四票，同意票數超過選舉區選舉人數四分之一、即二五九票同意門檻，罷免案正式通過。陳明倫成為「選罷法」罷免新制上路後，首位被罷免成功的公職。

時代力量立委黃國昌昨日罷免投票結果，同意罷免票為四萬八六九三票，雖多於不同意票二萬一七四八票，但同意票總數未達最低門檻六萬三八八八票，罷免案不通過。