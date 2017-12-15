馬告北檢洩密 「要相關人封口」

2017-12-15

法界分析 馬的舉動將案件「政治化」 還可能有「隔空串證」意味

〔記者黃欣柏／台北報導〕前總統馬英九身陷三中交易案疑雲，近日更傳出他主導賤賣黨產的關鍵錄音證據已被檢方掌握，前天他為此大動作現身告發台北地檢署洩密，並聲請將案件移轉管轄，看似要捍衛自身清白，但法界人士分析，馬的舉動不僅是想把案件「政治化」，還可能有「隔空串證」、「警告某人」的意味，要本案相關人「封口」。

「馬在確保自己的防火牆」

律師周武榮指出，馬英九前天指控北檢「洩漏不實偵查秘密」，但「不實」跟「洩漏偵查秘密」本身就有明顯矛盾，除非馬承認媒體爆料全是真的，檢方才有洩密問題，「否則應該要告誹謗才對」，馬本身是學法律出身，不可能不清楚這個矛盾，可見他的舉動背後還有其他更深層的目的。

周武榮分析，馬英九出面告發洩密，背後可能有兩個目的，其一就是藉此把北檢拉進政治漩渦，並利用聲請移轉管轄一舉，營造檢方偵辦遭政治力介入的氛圍，好為自己日後喊冤、反擊鋪路；其二則是馬英九可能已察覺到目前情況對他十分不利，被起訴機率極高，因而刻意透過公開發言與特定人士「隔空串證」，甚至可能是在「警告」對方別亂說話。

周認為，從會議過程被人錄音看來，相關人士個個都怕變成下一個「余文」，三中案的「防火牆」隨時可能被摧毀，馬前天受訪時點名「查扣上百片光碟」、「張哲琛的供詞」等機密被洩漏，又強調自己「在參與過的會議中，都強調所有買賣要依法行事」，甚至公開問：「除了檢察官之外，誰會知道這些內容呢？」這些發言字裡行間或許都有玄機，可能就是在確保自己的防火牆。

聲請移轉三中案 成功率極低

律師高涌誠認為，馬英九狀告北檢的行為明顯是「此地無銀三百兩」，讓人好奇他的律師怎會提出這種訴訟策略。至於聲請移轉管轄，如果馬只是聲請移轉他告發北檢一案，那還可能會獲准，但他若連三中案都要聲請移轉，成功機率微乎其微，尤其檢察體系採行「檢察一體」原則，若沒有特別的因素，由哪個地檢署來辦差別不大，不太可能因馬自認官司不利就准予移轉。