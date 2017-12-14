新聞幕後》每次會議都錄了音

2017-12-14

記者鄒景雯／特稿

十月間，馬英九任內的國民黨行管會主委張哲琛與前中投總經理汪海清，由於國民黨三中案受到調查，訊後，這兩位曾經「錢傾一時」的大小掌櫃，被北檢列為被告並且限制出境，這真是他們有生以來最難堪的一天，其中一位黨官走出來後，忿忿不平地說：「這麼大的事情，我怎麼可能自己做主？」

會走到這麼一天，這些高級黨工們，也不是完全心裡沒數，但是這麼多年後，真的被檢調叫去轟炸一天，人格的屈辱感仍然是不可承受。在這種情況下，所有國民黨裡經手過的人都非常清楚：他們沒有人要當第Ｎ個余文，因此全都做好了「萬全的準備」，不可能為誰扛責。

萬全的準備是什麼？原來，當年針對三中黨產處理的這些案子，每次會議的錄音，全部都被受命的國民黨幹部未經剪接，全程地保留下來，完好無缺，而所有的事情，最終的決策者全都指向是「他」。

三中的處理是二○○五年間開始的事情，那年，正好是兩位前後任黨主席連戰與馬英九交接之際，在黨主席選舉前，連戰不是沒有續任的念頭，但是由於「學生」馬英九積極表態，迫於現實，「老師」連戰只好交棒，不過在馬英九接掌的初期，整個黨仍是與連前主席有著較長期的關係脈絡與信任基礎。

是年八月，馬主席正式上任，未久，為因應黨政軍退出媒體的期限將至，馬中央因此到處尋找中廣、中影、中視的買家，三中交易案於是產生，但是由於整個買賣過程極度不透明，即使是國民黨內部，也沒有被廣告周知，因此在當年就已流言紛起。

馬中央採取小圈圈作業，張哲琛與汪海清是業務主管，非參與不可，在交易過程，馬英九做了不少讓這些黨官遲疑的決策，情急之下，這些人不禁將內情向黨內其他老長官抱怨，傳聞因此散佈，故而並不是全然的空穴來風。

這也是為什麼全部會議錄音之所以會被這麼刻意地保留下來，很重要的心理背景，而他們的老長官也都知情。一位被列被告的黨工，最近即非常慶幸：好在當年做了這些的自保動作，否則今天就是跳到黃河也洗不清。

針對余建新買下中視後給了張哲琛五百萬元，後被張哲琛退回，據了解，這些被牽連的經手人，日前曾向檢調保證他們沒有收受買家給的其他任何好處，至於買家有沒有另外送給上面？這要基於證據原則，他們並不清楚。

對於這些經手人沒有人要幫馬英九擔保的情況，國民黨內知道內情的人認為，馬英九自己被檢調叫去盤查的過程，從問話中的蛛絲馬跡，應該已經有所察覺了才對，這或許也是馬英九昨天這麼大動作，要告檢調洩密的原因。

有人甚至進一步指出，不只是三中，如果從這種做事的方式推論，北市銀與富邦的合併是誰決定的？遠雄大巨蛋的決策又是誰決定的？換言之，堤防現在出現裂縫，可能已經是事實，至於堤防最後會不會擴大潰堤，這恐怕就要問當事人，他自己到底做過什麼事！