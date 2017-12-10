40億 助地方抗空污

2017-12-10

賴揆將釋出空污基金 展開作戰

〔記者李欣芳、黃鐘山、王榮祥／綜合報導〕台灣中南部空污問題嚴重，行政院長賴清德要結合地方政府展開抗空污大作戰！行政院有意將環保署手上每年四十億元空污基金，釋出更多補助經費給各縣市，以改善汽機車移動污染源及鍋爐排放等空污問題，回應地方民代及縣市政府的要求。

賴揆本週一、二將分別與民進黨立委、縣市首長會商，整合政院將提出的「空氣污染防制法修正草案」，並提報週四院會通過。賴清德連續兩天的會商與溝通，主要在整合部會之間的兩大爭議，一是空污基金下放更多補助給各縣市，週二與中南部縣市長的會商將是關鍵；二是經濟部為求穩定供電，與環保署就台電是否排除空污法的限制，見解不同，目前傾向仍將對台電排放做部分管制。週一的行政、立法協調會報將就此拍板。

空污基金一九九五年起開始徵收，一年收入約七十億元。其中，中央收入四十億元、地方卅億元，繳費對象除工廠等固定排放源外，也隨油徵收。

改善各縣市污染 高市、中市樂見

賴揆日前邀跨部會會商，對於是否釋出空污基金給地方，環保署傾向仍應由環保署統籌統支運用，但行政院與國發會則認為可考慮由中央釋出，而地方縣市也紛紛要求中央給予更多補助。

環保署副署長詹順貴表示，目前固定污染源的空污費徵收六成歸地方，移動污染源的空污費則保留在中央，未來可考慮哪些縣市的移動污染源較嚴重，就多一點補助，但縣市應向中央提具體改善計畫。立法院副院長蔡其昌則表示支持空污基金有前提的下放。

高雄市長陳菊也表示樂見釋出基金，同時期待中央及國營事業投入更多資源，協助高雄市政府整治空污，高雄亟需經費以加速二行程機車汰換、增加低底盤電動公車數量、提升電動機車補助、完善大眾運輸路網等等，捷運黃線建設也需加緊腳步，期盼中央審視產業佈局。

台中市長林佳龍表示，對於中南部空污嚴重的縣市，中央應彈性調整相關預算，包括前瞻建設預算、環保署空污費撥付比例，依地方特性、對症下藥。以台中市為例，設籍的柴油車數全國第一、台中的汽柴油發油量二○二萬公秉也是全國第一、更是台北市的兩倍多，顯示移動污染源的改善迫不及待，中央與地方必須加強合作，加速推動綠色大眾運輸系統、軌道建設、汰換老舊柴油車、二行程機車，減少移動污染源排放。