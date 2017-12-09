獵雷艦解約前夕 陳慶男：50億年底到位

2017-12-09

愛國金主 允諾注資百億

〔記者黃良傑、洪臣宏、涂鉅旻／綜合報導〕慶富造船承攬獵雷艦案風波不斷，昨天是慶富補足第三期預付款保證金廿四億餘元的最後期限，慶富董事長陳慶男表示，七日與不願透露身分的愛國投資人達成協議，對方承諾提供一百億元資金供慶富公司繼續打造獵雷艦，本月卅一日前會有五十億元到位，將透過律師向聯貸主行第一銀行說明。

陳慶男稍後也發布新聞稿，指這名投資人並切結如下：「本人同意除保留本人姓名外，慶富公司得對外發佈訊息，本人亦承諾，倘若無法於上開日期信託資金到位五十億元，同意慶富公司得公佈本人姓名，以上以昭社會公信」。

軍方保留：確保最大權益

軍方原本態度強硬，要求慶富在昨日補足廿四億餘元的保證金，並補正工期落後，否則就要在今日發函給慶富，正式啟動解約程序，但在慶富祭出「有金主」奇招，軍方態度轉趨曖昧，昨晚由海軍司令部發出的新聞稿中語帶保留，「經與專案律師研商，後續將採取法律行動，確保機關最大權益」。

據指出，陳慶男於七日下午三點趕到台北會見愛國投資人，一直協商到當晚九點，會談了六小時，終於敲定資金會從歐洲匯入，因海外匯款作業至少須十天，將於十二月卅一日前到位。

陳慶男昨表示，這名投資人承諾支持慶富繼續打造獵雷艦，願先依借款契約（待合適時機再以債轉股）融資一百億元給予慶富公司，資金分階段到位。

陳強調投資人不是辜寬敏

陳慶男不願公布這名投資人身分，強調不是獨派大老辜寬敏，僅表示這名投資人是台灣商人，還提供預先塗去姓名的銀行資力證明五億歐元（約台幣一七九億元），以證明其確有出資台幣百億元之實力。陳慶男說，投資人因深感慶富為我國取得美國及義大利等多國重大武器輸出許可及技術移轉相當不容易，倘若只是周轉困難，獵雷艦國艦國造政策功虧一簣，影響國防自主時程，相當可惜。

陳慶男說，投資人也了解義大利商INTERMARINE目前持續造艦中，再過兩年多，我國即有全新獵雷艦可以確保台海安全，之後製造技術移轉我國，再打造五艘獵雷艦，將是國防的重大里程碑；如果政府對慶富解約，由於武器輸出許可上標示最終受益人是中華民國海軍，未來恐會影響我國再取得國外武器輸出許可。陳慶男也坦言，自己有些地方沒做好，希望未來能保留經營權。