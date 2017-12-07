轉型正義完成後… 不再有威權統治包袱》蔡：台灣會蛻變成不一樣的國家

2017-12-07

〔記者蘇芳禾、沈佩瑤、施曉光／台北報導〕為了平反威權統治時期違反自由民主憲政秩序之不法行為與結果，立院前天三讀通過「促進轉型正義條例」，總統蔡英文昨在民進黨中常會前表示，期待這一天的到來，那就是在轉型正義完成之後，台灣不再有任何政黨需要再背負威權統治的包袱，台灣會蛻變成一個不一樣的國家。

蔡英文表示，她在今年二二八的七十週年當天說過：「轉型正義的目標是和解，而不是為了鬥爭，這是政府會堅持的原則。當所有人民能夠一起面對過去，整個國家才能夠走向未來。」人民不再因痛苦的歷史記憶而相互仇恨，台灣會蛻變成一個不一樣的國家。台灣的民主，也會更往前走一步。

吳敦義批侵犯人權將聲請釋憲

國民黨主席吳敦義昨在中常會發表聲明，痛批民進黨強行通過在時間及範圍上都具有爭議性的促轉條例，只針對國民黨執政時期，令人遺憾。而且由執政者全權提名的促轉會，擁有指揮憲、警的司法調查權，有違憲法及破壞五權分立原則，侵犯人權，因此國民黨將循釋憲途徑解決。

吳敦義並質疑，促轉條例規定政黨及附隨組織相關檔案須通報促轉會，並且可以全數收歸國有，更是侵奪人民的合法財產權，有違民主法治原則，國民黨除了要釋憲，也要敬告蔡總統及民進黨，打著促轉旗幟也不能轉移施政不力的事實，相信人民的眼睛雪亮，希望民進黨不要為所欲為。

柯P：怎麼做還要整個社會討論

台北市長柯文哲昨受訪表示，促轉條例通過，這只是個標題，實際內容要怎麼做，還需要整個社會討論，他當然支持轉型正義，但不要搞成勝利者的正義，失去原來意義。