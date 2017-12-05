在野杯葛13小時 勞基修法 初審過關

2017-12-05

執政黨人數優勢 記名表決勝出

〔記者李雅雯、高嘉和、王冠仁／台北報導〕勞基法部分條文修正草案昨在歷經十三小時的立法院內朝野立委混戰、院外勞團抗議，甚至一度有抗議民眾佔據立院外車道癱瘓交通後，民進黨立委於昨晚十時許發動表決戰，將全案保留送院會處理，完成初審程序。

立法院社會福利及衛生環境委員會、經濟委員會昨一早九時聯席續審勞基法修正草案，朝野一開始就衝突不斷，國民黨立委蔣萬安及時代力量立委徐永明先後對程序提出異議，佔據發言台，在野黨立委也輪番以不間斷發言杯葛議事，但民進黨都以人數優勢排除狀況，下午先表決通過勞基法第廿四條加班費核實計算部分，保留送院會處理；晚間八時五分，民進黨立委再提案表決停止討論勞基法第卅二條修正草案和修正動議，保留送院會，現場進行記名表決、通過提案。

朝野共八條修正案 包裹送院會

後時代力量立委洪慈庸連續發言逾兩小時杯葛議事，民進黨立委突然在晚間十時許提案停止討論，將剩下尚未進行逐條審查條文全保留送院會；表決過程一度出現「黑燈」，最終執政黨仍以人數優勢通過提案，完成修正草案初審。

徐永明事後表示，表決時是他把燈關了，希望能終止程序，他對草案送出委員會表示遺憾。國民黨立院黨團書記長林為洲批評民進黨做法粗暴，將埋下難以收拾的後果。民進黨團幹事長劉櫂豪則表示，在野黨的做法失去討論的意義，民進黨已表現最大誠意。

昨送出委員會的共有八條修正草案，包括執政黨提出的「休息日加班費核實計算」、「提高加班工時上限」、「輪班間隔十一小時、例外八小時」、「鬆綁七休一」、「特休假遞延次年」；還有國民黨團及立委提案的「加班按比例換補休」、「增加三天國假」、「施行日期」等。