勞基修法 民進黨拚本週出委員會

2017-12-04

「該表決就表決」朝野黨團甲動備戰

〔記者林良昇、陳鈺馥／台北報導〕立法院社福衛環及經濟委員會今將繼續聯席審查「勞基法部分條文修正草案」，朝野黨團再度甲動備戰。民進黨團幹事長劉櫂豪昨向在野黨喊話，呼籲大家理性討論，希望今天可以完成初審，將案子送出委員會，最晚希望不拖過本週；在黨團協商時遲無共識，「該表決就表決」，也一定會在下個月臨時會期間完成三讀。

國民黨衛環委員會召委蔣萬安則強調，發言時間不應受限，充分實質審查，相關部會也必須對諸多疑問釋疑。

對於部分勞團質疑相關修法內容，行政院昨天「掛保證」強調，這次修法是為給予勞方及資方彈性，解決沒彈性及窒礙難行問題，不會損害到勞工權益。

行政院強調，本次勞基法修法秉持四不變原則，「上班工時每天八小時不變、每週工時四十小時不變、週休二日精神不變、勞工加班費率不變」。

據了解，民進黨立委支持行政院版草案的基本原則，鬆綁七休一規定也獲民進黨團接受，未來僅以修正動議微調「排班間隔」，原則訂為十一小時，新增例外情況八小時須報請各行業主管機關會同勞動部核准的把關機制。

不滿一例一休再修法的青年團體，昨至行政院大門口舉行「過勞大悲功德大法會—集誦勞基法經」活動，現場更以落髮、集體唱誦「勞基法經」方式抗議；對此，行政院表示，尊重多元言論自由，修法其實對勞工權益沒有任何損害。