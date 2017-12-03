凍卵保生機 年增3成蔚風潮

2017-12-03

現代女性未雨綢繆 品質好先保留 避免無後之憾

〔記者蔡淑媛、周彥妤、方志賢、吳亮儀／綜合報導〕台灣人越來越晚婚，許多女性選擇先凍卵，保存生機。醫生說，每年選擇凍卵女性成長幅度約卅％，這些女性多半健康無虞，純粹是因未雨綢繆，與過往是因患有疾病衍生的醫療需求，截然不同。根據國民健康署統計，全台已有八十三家人工生殖機構，皆有凍卵服務。

技術發達 全台83家人工生殖機構可做

不孕症權威、茂盛醫院院長李茂盛說，現在女性經濟能力佳，但事業忙碌、未婚、不想結婚或找不到對象，愈來愈多人先凍卵。據他觀察，每年以二十％至三十％幅度增加，不過年紀愈大，卵子冷凍效果、受精後胚胎染色體和懷孕率就愈差。

台北榮民總醫院婦女醫學部生殖內分泌不孕症科主任李新揚更直接援引數據，到北榮凍卵的人數，二○一二年有六位，二○一三年廿三位，二○一四年十六位，到二○一五年開始成長三倍，增至五十一位，去年又暴增三．六倍，提高至一百八十四位。

李茂盛指出，台灣凍卵女性從三十歲至四十六歲都有，平均年齡為三十八、三十九歲，雖然卵子冷凍時間長不會影響品質，不過凍卵時年紀愈大，不但取卵減少、凍卵品質愈差。一般來說，二十歲時凍卵，二十個卵子能生一子，三十五至三十八歲需要三十個卵，四十歲以上則要五十個卵。

太晚生恐不易著床、受孕 想生早做準備

李茂盛提醒，太晚生小孩，唐氏症和畸形兒的比例會增加，也不易著床、受孕，若想要生小孩，最好提早準備，不管是早結婚或早凍卵，都會比晚懷孕好。

北醫附醫不孕科、開業婦產科醫師楊鵬生也說，台灣有許多女性是卅五歲以後才來凍卵，和外國人、或從國外留學、就業後歸國的女性相比，約晚了五年。

楊鵬生說，日前一名卅六歲的女性到醫院凍卵，一次冷凍了卅三顆；而另一名卅歲、剛從美國回台灣的小姐則是喊著：「太老了，要趕快凍卵，趕忙來醫院做手術。」

楊鵬生說，台灣還有許多人認為卅五歲以上都還好，但外國人多認為卅歲就算老了。就醫學觀點來看，卅五歲以後卵巢功能像斜坡一樣陡降，卵子品質越來越不好，想生真的要快點生。

台大醫院婦產部主任陳思原說，這幾年凍卵人數增加很多，像二○○二年到二○一四年間，總共兩百多名婦女做凍卵，二○一四年之後，每年都有約一百名婦女來凍卵，且年年增加，有時候一個月可能要開十台刀。

高雄榮總婦女醫學部生殖醫學中心主任崔冠濠說，近幾年玻璃化冷凍技術迅速發展，卵子存活率達九十％以上，例如卅二歲女性冰存卵子，即使到了卅八歲解凍卵子，仍保有卅二歲卵子品質，宛如存在「時光膠囊」中。

不過他也說，若卅歲打排卵針取卵，一次療程即可，卅五歲需兩次療程，四十歲可能就要三次以上療程，建議生育保存要及早行動。