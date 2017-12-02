裝GPS偵查犯罪 判侵害隱私

2017-12-02

司法首例 海巡署士官長判刑

〔記者楊國文、邱俊福／台北報導〕執法機關常用ＧＰＳ監控查緝對象的行蹤，此一偵查犯罪的技巧作為，昨被最高法院認定侵害人民隱私權，偵查作為違法！最高法院依此將查緝私菸而在貨車上裝ＧＰＳ的海巡署南巡局五二岸巡大隊士官長王育洋，以觸犯妨害秘密罪判處拘役五十天確定；這是最高法院對ＧＰＳ偵查犯罪案件做出有罪判決的首例。

最高法院指出，日本最高裁判所、美國聯邦最高法院認為，ＧＰＳ衛星定位器是強制偵查手段，若未經法院同意，不得以偵查之名加以侵權。

最高法院：強制偵查 須法院同意

判決指出，王育洋三年前擔任海巡單位司法組長，發現蕭男駕駛的貨車（印有某公司字樣）載運私菸，二○一四年間將ＧＰＳ衛星定位器裝設在該公司名下、另由陳男使用的貨車下方底盤追查行蹤，七天後取回，被陳男察覺報警。檢方認為王男基於辦案需要「不具違法性」，給予不起訴處分，案經聲請交付審判，獲高雄地院裁准。

法院開庭時，王男稱是為取締私菸才裝ＧＰＳ，而用ＧＰＳ與傳統人力跟監做法無異，用意都是偵查犯罪，並非「無故」而是有正當理由，應不構成犯罪。

不過高雄地院認為王男未遵守正當法律程序要求，裝設ＧＰＳ竊錄他人非公開活動，依妨害秘密罪判王男拘役四十天、得易科罰金五萬元，緩刑兩年。

上訴後，高雄高分院改判拘役五十天，妨害秘密罪原為二審定讞案件，因王男是公務員遭加重處罰，檢察官認為判王男有罪「有失公允」，上訴三審，但遭最高法院駁回上訴，全案以判處拘役五十天、得易科罰金，緩刑兩年定讞。

資深刑警：判決影響辦案

多位資深刑警無奈表示，美、日等國對「裝ＧＰＳ辦案」都有立法，可向法官申請，但我國無相關立法，反而形成違法。警方說，追緝販毒、詐騙集團往往需要全程跟監，運用ＧＰＳ是無法避免的事，且裝在歹徒車上是為辦案，非存心不良，今後若不能以此法查案，「對辦案的影響真的很大」。