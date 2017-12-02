農地違建工廠 高市率先拆

2017-12-02

〔記者吳欣恬、葛祐豪／綜合報導〕去年五二○後推動的農地違規工廠拆除行動，將由高雄市打頭陣！高雄市政府下週一（四日）將率先針對兩間位於路竹區興建中、已被勒令停工的農地工廠展開強制拆除作業。

農地建物沒建照 都要拆

農委會副主委陳吉仲強調，並非只拆去年五二○後興建的工廠，未來只要任何農地上有興建中、沒有合法建照的建物，都將一律拆除，「保護農地-拆除農地上新增違規工廠」行動方案會持續執行，如果只拆首波公布的十七家農地違規工廠，拆除面積雖沒有多少，重點是後續農地不要再被違規使用。

高雄市工務局違建大隊表示，內政部透過衛星影像變異點，提報高雄市五處新增的農地違建工廠，其中兩棟位於路竹區的鐵皮搭建工廠，佔地分別達八八○坪及上千坪，已接近完工，被列為首波拆除對象。業者接獲公函後已自行僱工開始拆除，一棟拆了快一半，另一棟則剛開始拆。違建大隊將從四日起動員一二○名拆除人員及警力，同步拆除這兩處違規工廠，預計八日完成拆除。這兩處違規工廠原本預計做為螺絲、鐵材加工工廠。

第一波17件 年底前拆除

農委會企劃處處長蔡昇甫表示，第一波公布的十七件農地違規工廠，興建中九件，除下週一將拆除的高雄市兩件以外，還包括彰化縣五件、雲林縣和台南市各一件，最慢十二月底前都將陸續強制拆除。已完工的八件，地方縣市政府都已完成第一次開罰，本月也將進行第二次開罰和斷水斷電，包括彰化縣三件、高雄市三件、台南市和嘉義縣各一件。

蔡昇甫指出，興建中的違建，勒令停工後只給一個月的拆除期限，到期則強制拆除，不再第二次開罰，會比已完工的違規工廠較早面臨強制拆除。高雄市的拆除行動應能為其他地方縣市政府帶來正面的影響；陳吉仲也強調，高雄市勇於率先拆除農地違規工廠，面臨壓力不小，希望多給予鼓勵和肯定。

中央跨部會農地違規工廠拆除的專案小組，將於十二月中再度開會，預計公布第二波農地違規工廠名單。