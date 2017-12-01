明年國發計畫 經濟成長率衝刺2.6% 人均GDP25307美元

2017-12-01

〔記者陳梅英／台北報導〕國發會委員會昨通過「一○七年國家發展計畫」，在總體經濟目標上，明年經濟成長率二．四到二．六％，高標僅比主計總處預估的二．二九％高○．三一個百分點；國發會主委陳美伶表示，主要是考量國際經濟下行風險及政策執行能量，務實訂定明年經濟成長目標。委員會也決議針對有政策優先性、攸關民生的十一項跨機關重大政策及機關別的ＫＰＩ（績效指標）與目標，都納入明年國家發展計畫，彰顯政府推動重大政策積極作為。

訂定跨機關績效指標 展現推動政策決心

在總體經濟目標上，設定明年經濟成長率目標為二．四到二．六％，並期望人均ＧＤＰ可達兩萬五二三三到兩萬五三○七美元，消費者物價指數上漲率維持在二％以下，失業率在三．七到三．八％。

陳美伶說，明年經濟成長率目標主要是參考主計總處預估，並綜合考量國內外情勢與政府積極性政策作為，雖略顯保守，但我國今年經濟表現「外熱內冷」，在基期已高下，出口帶動的外需表現能否像今年暢旺，沒有那麼大把握。

陳美伶強調，明年將以擴大內需作為拉抬經濟成長的動能，內需包含投資與消費，「政府將會使盡最大力量促進民間投資」，引導民間資金參與五加二創新產業及前瞻基礎建設。

國發會昨除通過總體經濟目標外，還有另外四大重點，包括推動振興經濟六大措施，加速產業創新與結構轉型；落實壯大台灣五大目標，契合聯合國永續發展目標（SDGs）的精神；加強與國際連結，布局全球；訂定跨機關及機關別績效指標（ＫＰＩ）與目標。

振興經濟六大措施包括透過軍公教加薪等帶動薪資成長、優化稅制、加速投資台灣、落實法規鬆綁、加速執行前瞻基礎建設、推動五加二產業創新計畫；壯大台灣五大目標是希望達到文化台灣、智慧國家、綠能矽島、幸福家園與公義社會。