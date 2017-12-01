三大污染源 學者：治空污多管齊下

2017-12-01

明年空污改善未達標 李應元：請辭負責

〔記者楊綿傑、李欣芳／綜合報導〕前日出現今年入秋以來最嚴重空污，使西半部一片霧濛濛。強調減污決心，環保署長李應元昨親上火線指出，政府投入兩千多億治理空污問題，雖不可能馬上改變，但已設定目標，二年內要把PM2.5細懸浮微粒的紅色警戒站日數降低廿％、四年降低五十％，如果明年未達標準，他會提出辭呈、負起政治責任。

2年內紅色警戒站日數降2成

行政院長賴清德昨接受電視專訪時說，我們必須誠實面對，空氣污染來源有三分之一是來自中國大陸，特別是這一段季節它會飄過來，其次是機車與汽車的行動污染源，例如國際許多城市在二○三○年時不再容許使用汽油的摩托車，轉變為電動摩托車，二○四○年左右都使用電動汽車，政府會逐步提出完整空污防制政策。

秋冬嚴重 賴揆：境外移入多

賴揆認為，台中火力發電廠一年三百六十五天都有在發電，民眾會感受到這段期間（污染）特別嚴重，主要原因是因為境外（污染）飄到台灣來。

環保署監測統計，在無法要求中國等境外減污下，近年國內大力推動減污，PM2.5紅色警戒站日數今年十一月較去年同期降約五成，顯示嚴重空污日有下降趨勢。

空保處長蔡鴻德強調，空品警戒後有十六個縣市啟動一級預警，包括要求固定污染源減排，近期已盤點台電、中鋼及中油等國營事業空污減量，擴大管制工廠鍋爐排污、移動污染源也有汽機車攔檢四千多輛次等措施。

李應元表示，現在民眾普遍對環境健康要求很高，行政院也非常全力支持減污，已擬定「14+N」空污改善措施，將投入高達兩千多億經費。

李應元也呼籲大眾響應節電，他舉例，韓國首爾有九百八十萬市民，透過全民節電，一年多的時間，省下九十六億度電，相當省下一座核電廠發電量。如果台灣六都一千六百二十萬人也能比照，可以省下一百五十九億度電，相當省下三座台中火力發電廠機組發電量。

除政府魄力 全民也需配合

中興大學環工系教授莊秉潔認為，政府面對空污治理已在許多面向提出計畫，包括軌道計畫、減煤計畫等，目前問題已漸漸轉移到政府執行魄力及全民也需配合的問題。「如果中南部農民還是照樣燒農廢，而高雄民眾無法意會自己也須改變習慣，多搭大眾運輸工具，都會是很大問題。」

但台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃指出，環保署的空氣防制策略完整，但不應該全台灣一體適用，例如台北是移動污染源佔大宗、南部則是固定污染源多，應對症下藥，才有可能落實改善。