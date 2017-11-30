北韓新飛彈 可打到華府

2017-11-30

〔編譯管淑平、林翠儀／綜合報導〕北韓在沉寂七十五天後，二十九日恢復試射飛彈，成功發射一枚新型「火星-15」洲際飛彈，領導人金正恩隨後宣布，北韓核武能力已經完備。南韓政府評估，火星-15是北韓至今所試射三款洲際飛彈中技術進展最大；西方專家認為實際射程可能達一萬三千公里，打到美國華府「綽綽有餘」。

金正恩：完成核武建設

北韓國營中央電視台派出當家主播李春姬報導：「新開發的『火星-15』洲際飛彈試射成功」，當局聲明，金正恩觀摩發射後，「驕傲地宣布，現在我們終於實現完成國家核武力建設、打造火箭強國的歷史大業」；這是「無價勝利」。

火星-15首射 威脅全美

北韓表示該枚飛彈凌晨二時四十八分（台灣時間二時十八分）從平壤郊外以高角度發射，飛行約五十三分鐘後準確墜入北韓東部公海上目標海域；火星-15技術上有長足進步，「可搭載超大重型彈頭打擊美國本土全境」。

這是北韓第三次成功試射洲際飛彈，也是火星-15型首次公開。五角大廈表示該枚飛彈的確看來是一枚洲際飛彈。「憂思科學家聯盟（ＵＣＳ）」全球安全計畫聯合主任萊特（David Wright）估計，若以標準角度發射，該型飛彈射程達一萬三千公里，足以攻擊美國大陸任何角落。美國國防部前副助理部長鄧志強（Abraham Denmark）說，「在夜間以及可能從機動平台發射，顯示北韓比以往更接近具備可靠核嚇阻力對付美國」。

曾經矢言北韓不會擁有如此能力的美國總統川普，第一時間的回應含糊：「我只會告訴你，我們會處理此事」，「這是我們將處理的情況」。他分別與南韓總統文在寅、日本首相安倍晉三通電話，確認密切合作，把對北韓壓力提高到最大限度。對北韓發射飛彈再次掉落在日本經濟海域內，安倍晉三說，「絕不容忍此等粗暴行徑」，「不向任何挑釁屈服」。

南韓三軍在北韓試射後六分鐘，由陸軍飛彈部隊、海軍神盾艦與空軍戰機同時對東部海域同一目標發射三枚飛彈，距離相當於打擊北韓飛彈發射地，警告意味濃厚，這也是南韓歷來最強烈回應。南韓國家情報院評估，北韓藉此次試射炫耀襲美能力，也表達對中國參與制裁的不滿，不排除北韓繼續挑釁的可能性，下一步有可能會進行新的核子試爆。

川普促中 停止北韓挑釁

川普也與中國國家主席習近平通電話，據白宮聲明指出，川普表明美國自我捍衛與保護盟邦的決心，強調中國必須使用所有可動用的手段去說服北韓停止挑釁與回到去核化的道路。白宮發言人桑德絲則說，華府很快就會對北韓增加額外制裁。習近平則強調，實現朝鮮半島無核化是中方堅定不移的目標，中方願同有關各方繼續保持溝通，共同推動朝鮮半島核問題朝著對話談判、和平解決的方向發展。