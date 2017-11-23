中和公寓 惡火奪9命

2017-11-23

4、5樓25房 木造隔間出租

〔記者徐聖倫、陳薏云、翁聿煌、葉冠妤、賴筱桐／新北報導〕暗夜惡火！新北市中和區興南路二段一棟公寓昨晚八時起火，四樓及頂樓加蓋的五樓共計二十五間雅房遭大火吞噬，由於全是木造隔間、加上逃生不易，迄昨天深夜近零時，已造成九死、兩輕傷慘劇，鄰居表示事發前有喝酒爭吵聲，警、消正漏夜追查是否為縱火或其他原因。

消防人員據報趕抵，四樓有兩人在陽台呼救，消防人員趕緊架梯救下，其中三十三歲段姓男子頭髮有燒焦痕，另一名獲救的是五十四歲黃姓男子，兩人幸運傷勢不重。

死者有多名外籍移工 追查縱火可能

火勢控制後，消防人員進入火場搜救，在四樓發現有四人倒臥在地，已無生命徵象，之後又發現兩具焦屍，另在五樓發現三人，也無呼吸及心跳，分別送往雙和醫院、永和及新店耕莘醫院、慈濟醫院救治，目前已確定有六男兩女，還有一人性別待查，共九人死亡，死者有多名外籍移工，確實身分待釐清。

林姓房東初步向警方表示，四樓是兩戶打通，面積約三十六坪，五樓面積與四樓相同，大多出租給外籍移工，以緬甸籍最多，每間房客幾乎都是各自獨自居住。

新北市消防局副局長李清安表示，起火點在四樓，燃燒面積二十五坪，五樓則遭延燒，燃燒十五坪。

中和區正南里里長游滿堂表示，該處出租公寓因隔間密集，空間不大，多半住的是單身男女，市府會協助安置逃出的房客。

據了解，現場四樓隔了十二間，頂樓加蓋五樓隔了十三間，每間平均三坪大小。消防局表示，由於全是木造隔間，一旦起火延燒速度非常快，可能因此造成多人逃生不及，火調人員已到現場釐清起火情況，至於一層樓隔如此多間是否有違規，將由工務局判定。