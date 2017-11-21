退將共諜刑滿出獄 還可領7.5萬月退

2017-11-21

許乃權 只判刑2年10月

〔記者呂伊萱／台北報導〕前馬防部退役少將許乃權因涉中國解放軍軍官鎮小江共諜案，以違反「國家安全法」被判刑兩年十個月，已於今年九月出獄。退輔會主委李翔宙昨坦言，依現行規範，許乃權仍能請領每月至少七萬五千餘元的退俸。民進黨多位立委批，共諜案牽涉國家安全，卻還能請領退俸，「人民無法接受」，要求退輔會將此案列為修法重點。

立委質疑 人民無法接受

民進黨立委劉世芳在立法院外交及國防委員會質詢時，以許乃權案為例，指許乃權未遭褫奪公權，出獄後是否還能請領退俸？李翔宙答詢坦言，許乃權的確可領取每月至少七萬五千五百元的退俸，但他也氣憤地表示：「這樣非常不公平。」

李翔宙也氣憤 允提修法

劉世芳說，許乃權還在個人臉書上宣告回歸，「好像光榮退伍的樣子」，但實情是他涉及共諜案，危害國家，政府卻還要給他退俸，「人民無法接受」；她建議退輔會，應針對相關規範修法，另也應針對加入共產黨的退役軍官，管制請領退休俸的資格。李翔宙認同立委主張，並應允表示「絕對要修法」。

為嚇阻共諜滲透，立院院會去年十一月三讀通過「陸海空軍軍官士官服役條例修正案」，增訂現役、退役軍人若觸犯「國家安全法」與「國家機密保護法」等罪行，視刑責輕重剝奪其全數、部分退休俸。其中，判刑兩年以上、未滿三年者減三十％退俸。

據了解，退役少將平均月退俸約十萬餘元，若減少三成，則尚有七萬餘元。

外交及國防委員會正在討論「國安法修正草案」，立委王定宇更提出「刑法」修正草案，希望讓共諜適用「外患罪」，才能全面反制。

立委促年改 納叛國條款

王定宇認為，現在正值軍人年改討論階段，他建議在年金改革中納入「叛國條款」，若涉及國安、間諜等罪行，即不得請領退俸。若能通過修法，依照信賴保護原則將不溯及既往，但自新法通過那天開始，涉共諜案之退役官兵就不得持有退休給與。

劉世芳說，應祭出嚴刑峻法，提高共諜相關刑度，例如褫奪公權等，增強嚇阻作用。邱志偉也認為目前規範顯然嚇阻作用不足，應加重修法，判刑定讞者就不能請領軍人年金。