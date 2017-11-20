2017-11-20

記者鄒景雯／特稿

要徹底釐清獵雷艦案，最簡單的做法就是追本溯源，從慶富怎麼會贏過台船得標的？開始了解起。一家不大的公司之所以可以參與預算金額達三五二億多元的標案，若要具備正當性，能否排除馬英九政府當年似乎處處放寬門檻的疑慮，將是很重要的關鍵。

按照採購法規定，一般在辦理巨額採購時，可以依據採購案的特性，規定投標廠商須具有相當財力，通常的標準是廠商的實收資本額不得低於招標預算的「十分之一」，以獵雷艦案為例，理應要有逾卅五億以上的實收資本額才可以；固然，採購法容許可以就採購的性質與需要予以放寬，但是馬政府在這個標案上，一口氣卻放寬為「二百分之一」，大幅降到一億七千多萬就可以參與投標，讓慶富剛好可以「共襄盛舉」，若說這不怪，才是奇怪。

那次招標的評選項目，雖然有將「財務管理系統健全、有效」納入，但是在總分一○○○分之中，這項的配分只佔區區的十五分，而且僅就財務管理系統，而非針對財力，也就是確保廠商具有足夠財力履約進行篩選，這是再一個啟人疑竇之處。

疑點不只一端，對於造艦這麼重要的國防工程，「船廠近五年造艦作業履約情形」，也只佔一○○○分的十五分；「保密措施計畫周延，並確實可行」，更低到十分，刻意降低這些造艦作業重要性的做法，是在縮小慶富與台船的差距嗎？

有趣的是，在所謂的「財務管理系統健全、有效」這個項目下，當年的採購案工作小組的初審意見，只宣稱慶富的少東陳偉志「有多年國際投顧資金管理經驗」，卻未要求慶富最起碼應該提供最新財務報表及報告，原因何在？至今同樣欠個合理的交代。

尤其詭異的是，在所謂「首艘艦於國內執行建造作業」這個項目，佔了五十分，其中只有一名評委給慶富較高分數，多了台船五分，其他七名全給台船較高分數，六位分別多給台船二到十分，一位給慶富○分，使得雙方差距達四十分之多。而最後兩家公司平均總得分，不過只差三．六三分，馬政府為何不就評選委員這麼懸殊的看法深入討論，就直接以抽籤的方式決定得標廠商？這手法，讓人嘆為觀止。

小孩為什麼可以玩大車，當然是大人讓小孩上車的。少地方出錯，可以叫疏忽，一連串的出錯，不得不使人懷疑這是不是叫刻意？