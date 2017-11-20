慶富案懲處 軍方：不會「辦小放大」

2017-11-20

〔記者涂鉅旻／台北報導〕慶富造船承攬獵雷艦案引發履約、財務爭議，軍方除緊盯「紅線」做好解約準備，亦釐清相關人員責任歸屬。據了解，此次懲處名單層級可能達「上將」，民進黨立委王定宇昨更直指，應釐清該案第二次評選委員會、慶富輸出許可在二○一五年下半年被延長，以及有無為慶富「量身定做」合約，其決策者是誰，「最後一顆章是誰的？應據此懲處！」

釐清二次評選會、展延輸出許可

國防部長馮世寬日前在立法院答詢時，稱會在上週五提出懲處報告與名單，但國防部在上週四傍晚發布新聞稿表示，為顧及外界質疑相關疑點及全案周延，懲處事宜將待全案釐清後再行公布。包括前國防部長高廣圻、前海軍司令董翔龍、陳永康、現任參謀總長李喜明、國防部副部長蒲澤春，都曾被外界質疑其參與決策和此案的關聯性。

據了解，獵雷艦案懲處層級可能相當高，甚至可能有上將被列入名單之中，儘管上將獎懲屬於總統的權責，但國防部目前並未設限徹查層級，軍方人士指，如確有督導不周或其他涉案情節，都會依規定究辦，不會有「辦小放大」的情形發生。

王定宇表示，對於軍方接觸獵雷艦案者，是否迫於權勢導致做錯決定，甚至被指控和廠商勾結等情事，都須仰賴證據說話。但他也指出，獵雷艦案有數個關鍵時間點，首先，軍方針對獵雷艦案，在二○一四年召開第二次評選委員會，卻只有八人出席打分數，是誰做此決定？其次，慶富輸出許可在二○一五年九月三日過期，最後竟可展延至隔年一月，是誰下的決定？另海軍招標獵雷艦案時，有無為慶富量身打造的狀況？都有待進一步釐清。

王定宇表示，慶富標得獵雷艦案後，卻使該案面臨各方風險，除待司法繼續釐清真相，政府單位也應釐清，當時「最後一顆章是誰的？應據此懲處！」

據透露，國防部會暫緩公布懲處名單，主要考量近期獵雷艦案新事證太多，加上其他參與決策的政府高層、公股聯貸銀行的責任也待釐清，且司法調查正進行中，立法院調閱小組工作尚未告一段落，因此決定待案件越理越明時，一次提出妥適名單；但有立委私下懷疑這是國防部的緩兵之計，政府高層是否有下「指導棋」，也有待釐清。