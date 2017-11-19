2017-11-19

雲林石榴國小運動會 小鬥士想參加

〔記者林國賢／雲林報導〕「紹華加油！紹華加油！」雲林縣石榴國小抗癌小鬥士紹華，昨向醫院請假兩小時回學校參加運動會，全班同學陪他完成大隊接力最後一百公尺衝刺，一起圓夢。孩子們的愛超越勝負，感動人心！

紹華完成大隊接力後，馬上與媽媽搭計程車回到醫院接受化療。他說：「很高興能參加運動會，和同學們完成大隊接力，讓我更有勇氣和信心戰勝病魔！」

紹華接過同學遞出的紅色接力棒後，立即奮力向前奔跑，校園響起最熱烈的加油聲，導師張志成、全班同學聚集在他的身旁陪跑，全班越過終點線時，全校響起掌聲與歡呼聲。

紹華跑最後一棒 全班陪跑幫他圓夢

石榴國小六年級學生紹華，在小五寒假時被診斷出罹患血癌，展開漫長艱苦的治療，目前正在醫院進行第九次化療療程。日前在家長會長楊長興臉書看到學校要舉辦校慶運動會，他在臉書留下「我也想去」及一個哭臉訊息，校長蔡正龍、導師張志成為他展開圓夢計畫。

幾番折衝，醫師勉強同意讓紹華請假兩小時，參加國小最後一次運動會，全班一致通過讓紹華擔任大隊接力最後一棒，大家陪著紹華跑接力賽最後一百公尺，希望陪伴紹華戰勝病魔。

全校齊聲加油 紹華獲頒最佳勇氣獎

「慢慢跑就好，累了就暫時休息一下，我們會陪著你！」同學們一邊幫紹華穿上比賽背心，一邊叮嚀。紹華接過接力棒奮力向前奔跑，沒有「慢慢跑」也沒有停下腳步，抵達終點後，他喘著氣向同學們說了聲：「謝謝！」隨後在同學陪伴下上台領取「最佳勇氣獎」。

同學祥毓說，最希望紹華趕緊好起來，可以再一起打球、上課，要感謝紹華給了他們最好的運動會回憶。

紹華媽媽說，紹華是個貼心勇敢的孩子，化療過程造成反胃、嘔吐等身體不適，他從不喊苦，還會反過來安慰她，感謝同學、師長幫紹華圓夢。