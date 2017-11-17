都更釘子戶 強制聽證解紛爭

2017-11-17

〔記者李欣芳／台北報導〕為加速老舊房屋都更，行政院長賴清德昨與民進黨立委舉行便當會，拍板「都市更新條例修正草案」，為降低都更變數，修法共訂定四道處理不同意戶的機制。除未來都市更新計畫都要送到都市計畫審議委員會審議，以防止惡意圈地外；都更委員會將重新定義為處理都更爭議角色；都更委員會審理時，只要有不同意戶，就強制辦理聽證程序；地方政府強制拆除前得先透過協商平台，不同意戶可進行司法行政救濟。

賴揆拍板四道處理機制

行政院副發言人張秀禎會後轉述指出，目前全台屋齡卅年以上的老屋共有三百八十四萬戶，雙北就占卅二％，十年之後將增至五百九十七萬戶、廿年後增至七百四十萬戶，顯示都更需求量很大；由於都更條例修法是行政院在立法院本會期優先法案，將提報下週四院會通過後送立法院審議。

內政部次長花敬群表示，這次修法最主要面向是處理不同意戶的問題，將增設四層處理機制。第一層是未來地方政府都要擬定都市更新計畫劃定都市更新地區，並送都市計畫審議委員會通過 ；如果是自行劃設更新單元，也要送都市計畫審議委員會審議，避免惡意圈地情況。

第二層機制，都更計畫要繼續送到地方政府的都市更新審議委員會審理，不單只是針對獎勵容積多寡部分，連同範圍、不同意戶問題等各方面都要進行合議及公開審議，判定都更範圍是否合理。

政府代拆60天內完成協商

第三層機制，針對有爭議的都更案件，地方政府必須強制辦理聽證程序，並將聽證結論做成書面報告，送都審會核定，如果此都更案出現不同意戶，都審會可根據其理由合理性與否裁定是否排除都更案，如果不同意戶不滿意都審會的裁定，可採取行政救濟的途徑。

不同意戶可走行政救濟

最後一層機制，是地方政府代為拆除前，要先經過協商的機制，包括協商拆除日期及方式、安置計畫等，在六十天內完成；經充分的程序完備後，地方政府就可進行代為拆除，如果不同意戶仍有意見，仍可以走行政救濟途徑；雖然現在地方政府也有協調機制，但沒有入法，這次修法則把協調程序入法。

內政部並表示，財政部昨在會議報告公股銀行規劃成立「台灣金融聯合都更服務股份有限公司」，最快明年三月成立，藉由公股銀行社會信賴感，成立具公信力的專責都更服務公司，聚焦危老重建與都市更新業務。