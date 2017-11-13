惡男毒控性侵13少年 最小僅9歲

2017-11-13

〔記者廖淑玲／雲林報導〕無法無天，竟把住家當炮房和刑房！坦承是同性戀的二十六歲林姓男子，兩年來以毒品控制少年，入夜後把少年帶到住處，點選三至五名供他逞慾，還以情趣用品助興，至少有十三名少年慘遭性侵，最小被害人僅九歲，惡行令人髮指，警方日前循線逮獲，雲林地方法院裁准將林男收押禁見。

組陣頭給零用錢 誘少年加入

警方追蹤毒品案時查出來自林男，因此破獲林男的淫窟。檢警在林男住處查獲一批混合型毒品（一至四級毒品都有），發現林男會將毒品分裝成○．三公克至○．五公克的小包裝，提供給少年吸食，林男無前科，遭他性侵者至少十三人，全都在十六歲以下，年紀最小僅九歲，警方正追查有無共犯及毒品來源。

夜夜「選妃」逞慾 不從就圍毆

檢警調查，林男加入廟會自組陣頭賺取生活費用，並吸收少年及學童加入，自稱「老大」還提供零用錢，甚至用混合型毒品控制少年。

林男住家偏僻且沒有鄰居，他還因戀童癖，除常在住家播放Ａ片和少年和男童共賞，也吸食毒品藉以壯陽，還會強灌被害少年酒類、餵食混合型毒品，少年成癮後任他掌控逞獸慾，並拍下少年裸照，對不從者揚言在交友群組散佈。

離譜的是，林男夜夜向這群少年「尋歡」，不僅當著大家的面、毫不避諱以情趣用品自娛，還有如皇帝「選妃」，夜夜點選三至五名少年供他逞慾，遇不從則號令其他少年毆打被害人，被害人敢怒不敢言，林宅成了林男的炮房，也是刑房。

警追蹤毒品案 逮捕性侵嫌犯

因被害人多來自高風險家庭，沒有家庭溫暖，在校又不受重視，雖然備受林男凌虐卻無處可去，最後仍甘於被其控制。

全案經警方調查，將林男依違反毒品危害防制條例、涉與幼童性交猥褻罪、加重強制性交罪、兒童及少年福利法等罪嫌送辦。

雲林家扶中心主任廖志文表示，若孩子在校沒有學習成就，學校老師應多加關懷，遇有孩子無故蹺課也要主動追蹤協尋，並建立孩子正確價值觀，才能對孩子建構全面防護。