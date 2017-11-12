共諜加重刑責 立院週三審國安法

2017-11-12

〔記者曾韋禎／台北報導〕共諜在台活動頻繁卻屢獲輕判，引發高度國安疑慮。行政院與民進黨立委分別針對「國家機密保護法」、「國家安全法」、「刑法」提出修法。立法院內政委員會本週三將率先審查「國安法」，揭開國安修法之序幕。

行政院與朝野立委共針對「國安法」提出十六種修法版本，內容包羅萬象。有原住民立委關心的解除山地管制問題，也有多位立委就轉型正義的觀點，主張能對戒嚴時期的軍事審判案件提出上訴。

洩密重判十年以上

包括王定宇、林俊憲、劉世芳等立委，均在「國安法」處理共諜行為。王定宇版草案明確將洩漏、交付國防機密的對象分為外國、中國及中國黨政軍，若是交付給中國黨政軍，可重判十年以上有期徒刑或無期徒刑。

要是在台發展組織，王定宇版草案也區分為外國或中國黨政軍，若為中國黨政軍因而危及國安者，可重判十年以上有期徒刑或無期徒刑。

林俊憲版亦將間諜對象區分為外國與中國，若為中國犯行者，最高可處十五年有期徒刑。

劉世芳版草案則無分外國或中國，只要是間諜行為，刑責從現行的五年以下有期徒刑，提高為三年以上有期徒刑。

不過，行政院傾向將間諜規範在「國家機密保護法」，並已提出修正草案，最後可能會在此一併處理。

另有葉宜津版草案要求將網路納入「國安法」，莊瑞雄版草案則規範設置重大災害緊急應變協調會報，處理複合式災害。陳其邁與蕭美琴在此追討違法人員的退休金，不過這已朝向修正「兩岸人民關係條例」，而非國安法。

軍管區明確規範

行政院版草案為張善政內閣所提出，原為導演鈕承澤偷帶中國籍攝影師進入左營軍港勘景，以及阿帕契貴婦團風暴後，政府配合修正「要塞堡壘地帶法」，全面針對重要軍事設施管制區做出明確規範。

政院版草案授權主管機關公告重要軍事設施管制區，並禁止記錄、攝影，使用無人機、飛行傘、養鴿；違反記錄、攝影禁令者，可處六個月以下有期徒刑；違反無人機、飛行傘禁令者，可直接沒收飛行器；鴿舍則可予強制拆除。