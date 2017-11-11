APEC》抗衡中國 安倍力推印太新戰略

2017-11-11

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本首相安倍晉三提出「自由開放的印度太平洋戰略」對抗中國的「一帶一路」，日媒報導，他將在這次於越南召開的亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會及菲律賓召開的東協（ＡＳＥＡＮ）峰會，推展他的亞洲新戰略。這次安倍還帶來了見面禮，預定出資幫菲律賓建造四座雷達站，以打擊當地日益猖獗的海盜。

將幫菲律賓建4座雷達站 打擊海盜

日本共同社報導，安倍六日與美國總統川普會談時，確認了這項新戰略，日本將與美國共同從東亞到非洲建立基於「航行自由」和「法治」的秩序，主要內容也與中國「一帶一路」經濟構想相抗衡。日方希望透過在具有發展潛力的亞非地區建立市場經濟的共通規則，擴大日本企業參與的基礎設施建設、貿易和投資。

這項新戰略也包含了安保合作，日美打算與澳洲、印度創設四國戰略對話，以主導建立海洋秩序，未來希望邀請英、法兩國加入，以建構更廣域的安保合作機制。

不過，報導也指出，中國正以鉅額經濟援助為武器，加強在亞洲和非洲的影響力，其海洋活動也不見收斂跡象，日本外務省官員普遍認為，以新戰略目前的實力，恐怕難與一帶一路抗衡。另一方面，川普訪韓之際也曾提及「自由開放的印度太平洋戰略」構想，但南韓總統文在寅並未點頭，報導指出，中韓關係正在回溫，南韓不想刺激中國，節外生枝。

東協國家也都不想刺激中國，安倍極力拉攏菲律賓政府，希望能深化與馬尼拉當局的經濟和安全關係，以抑制中國日益壯大的力量。這次預定提供資金，在菲律賓與印尼之間的蘇祿海（Sulu Sea）及西里伯斯海（Celebes Seas）的島嶼上，建造四座雷達站，並為當地海岸巡防隊人員提供訓練。報導指出，安倍最快在十三日與菲國總統杜特蒂簽署相關協議。