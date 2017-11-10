賴揆拍板// 一例一休修法 多4彈性

2017-11-10

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院院會昨通過攸關一例一休修法的「勞動基準法部分條文修正草案」，行政院長賴清德會後親自主持記者會表示，修法有「四個不變」、「四個彈性」，既保障勞工安全，又賦予企業經營與勞工工作安排彈性，呼籲勞資雙方理性客觀看待修法，不要對立，攜手合作共同推動經濟發展。

賴清德指示勞動部等部會積極與立院朝野黨團溝通，早日完成修法，政院將爭取立院在年底前完成修法；賴揆也責成勞動部研究鬆綁相關法規函釋，讓高階主管及新創企業不受勞基法工時的限制，得採用責任制的可行性。

賴清德表示，一例一休施行以來，中小企業透過各種管道反映經營困難，許多基層勞工也喪失加班機會，為維持家計不得不打臨時工，反而更累、更忙，「政府可以繼續視而不見、充耳不聞嗎？」

工時、週休二日等 4不變

賴揆強調，這次修法符合經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）國家打造一套安全又彈性的勞動體制，呼籲在野黨支持修法，共同肩負起推動經濟發展的責任。

賴揆指出，這次修法有兩個重點，一是「四個不變」，包括「正常工時不變、週休二日不變、加班總工時不變、加班費率不變」，他強調，社會所誤解的勞工連續工作十二天（指鬆綁七休一），絕非常態。

加班排班輪班特休 有彈性

第二個重點是「四個彈性」，包括「加班彈性、排班彈性、輪班間隔彈性、特休運用彈性」，賦予企業經營和勞工工作彈性。

根據政院通過的草案，「七休一」有條件鬆綁，例假可在每七日週期內調整，個別行業若有調整例假日需求，應經目的事業主管機關同意，同時經勞動部審核指定，取得工會或勞資協議後調整；僱用員工卅人以上單位，需報請當地主管機關備查。

休息日加班工資，從「做一算四」、「做五算八」，改採核實計算；加班工時採工時帳戶概念，每個月最高工時可達五十四個小時，但三個月加班總工時不得逾一三八小時。

輪班休息時間，以十一個小時為原則，經工會或勞資會議同意可調整，但不可少於八小時；未休完的特休假可延到隔年使用。

面對在野黨及勞團抨擊修法是倒退卅年，政務委員林萬億反駁說，這次修法堅持彈性與安全兩大原則，何以會倒退卅年？應該是迎頭趕上世界發展的潮流。