屋頂種電政策轉彎／十年才回收 業者零意願

2017-11-09

出錢卻要承擔風險 誰願意做？

〔記者張慧雯／台北報導〕「全民綠能屋頂」的補助政策轉彎，業者形容是「從天堂掉到地獄」！原補助政策是發電量每瓩補助四萬元，降到補助硬體設備四成，現又變成政府、民眾都不出錢，透過調高躉購費率來鼓勵業者出錢蓋屋頂型太陽能；多數業者苦笑說：「錢是我們出、風險也是我們承擔，誰願意做？」「至少十年才能回收成本，應該沒人想做民宅屋頂型太陽能的生意吧！」

業者表示，以屋頂型三十坪蓋十瓩、成本約七十萬元試算，南部地區一瓩約可發三．五度電，十瓩是三十五度電，若以經濟部預定明年小規模發電賣給台電躉購費率為每度電五．八元計算，也就是說每日賣給台電約二○三元，就算天天出太陽、一年賣電收入約七萬四千元，估計約十年才能回收成本。

業者多小型企業 未回本恐已倒閉

業者指出，台灣太陽能下游廠商多是中小型企業，不可能有能力「墊」出這麼多的建置成本，然後再等十年才回收；況且依十一月一日經濟部能源局公告的躉購電價草案，發電量不到二十瓩的屋頂型太陽光電費率降幅高達十一．七七％，今年以每度電六元以上來購買、明年就只剩五元多；從過去歷史經驗來看，每一年都是持續調降，業務展望看來是「風險高、成本增」，試問誰敢做民宅屋頂型太陽能的生意？

業者認為，民宅屋頂裝置太陽能發電設備，應該是政府鼓勵民眾出資搭建的，不該變成業者出資，一戶若七十萬元，一百戶就要七千萬元，還要十年才能回收成本，業者恐等不到回本就已倒閉了！