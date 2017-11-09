屋頂種電政策轉彎／政府零補助 家戶零出資

2017-11-09

經部︰降成本非降利潤 仍有誘因

〔記者黃佩君／台北報導〕行政院昨宣布綠能屋頂方案，從原本補助四十％降為零補助，據悉，未來將採用前高後低、每度約五．八元的躉購費率做為誘因。對業者反映誘因不高，相當於政策回到原點；經濟部能源局則表示，費率看似一直降，但主要降的是成本而非利潤，對業者仍有一定誘因。

行政院上月宣布綠能屋頂方案將補助四十％，業界估計將支出六百億元，但後來政策轉向，行政院政務委員張景森昨更宣布，已拍板「政府零補助、家戶零出資」，以躉購費率為誘因，引導系統商設置。他說，未來將以住戶自用為主，餘電再以躉購電價機制收購，並有一到兩成電價回饋，用以支付住戶屋頂租金。

據透露，該方案將採「前高後低」的躉購費率，估計每度約五．八元；但明年度躉購費率20KW預計為五．三八元，該方案費率比預定的躉購價僅多○．四二元，卻要系統商先出資，業者認為誘因不高，並指出明年的費率已比今年少了約一成，五．八元的費率看似略增，仍是「先砍後漲」。

能源局則解釋，該方案已與太陽能業者溝通過，與業者有一定程度共識；目前業者規劃小型住家屋頂太陽能，屋主普遍拿一成做為租金，方案回饋一到二成，將可增加誘因；對住家來說，零出資卻可拿到回饋，也可增進裝設意願。

躉購費率逐年降 利潤仍約5.25％

至於太陽能躉購費率逐年降低，官員說明，主要考量成本下降，但利潤仍約五．二五％，對廠商仍有誘因。官員強調，方案尚未確定，拍板後會再說明。