立院初審通過 金融監理沙盒 實驗期最長3年

2017-11-09

政院版最長原為十八個月

〔記者王孟倫／台北報導〕立法院財政委員會昨初審「金融科技發展與創新實驗條例（監理沙盒）草案」，有關業者申請實驗期間，行政院版本最長為十八個月，但立委修正為三年（三十六個月），成為全世界最長的「監理沙盒」實驗期。

目前僅有英星港澳洲實施

金融監理沙盒目前只有四個國家或地區實施，包括英國、新加坡、澳洲與香港；若立法院三讀通過法案，台灣將成為全球第五個實施的國家，而這也是全球第一部監理沙盒專法。

行政院版的監理沙盒實驗期，原本規定以六個月為限，業者得申請延長一次、期間六個月，若涉及修法必要，可再調整期限六個月，等於最長可達十八個月。

不過，國民黨立委曾銘宗、費鴻泰認為，應該要給金融科技創新多一點彈性空間，若實驗期只能延長一次且僅六個月，限制太多，建議取消申請延長次數門檻。

台灣將是首個立專法國家

不過，金管會官員表示，以各國實施經驗為例，英國政府只給三至六個月的實驗期，新加坡是六至九個月，澳洲則是十二個月；行政院版本十八個月已經非常寬鬆了。

最後，民進黨立委江永昌提出折衷方案，建議總實施期間必須在三年（三十六個月）內；擔任會議主席的民進黨立委郭正亮也認為：「三年都可以念到高中畢業了，若修改延長實驗期，絕對綽綽有餘！」

因此，財委會初審通過條文，將監理沙盒初次申請實驗期間從六個月擴大為十二個月；若有必要，可申請延長六個月、次數無限制，但整體實驗期間不能超過三十六個月。

金管會主委顧立雄強調，尊重立法院的職權，這是擔心法規調整來不及，給予更大彈性空間，就像資優生可以提前畢業，早點結束實驗期。