賴揆︰自來水漏水率 120年降至10％

2017-11-08

南部難開源 漏水率提前於111年達陣

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣因氣候變遷導致降雨量不均，面臨旱季缺水問題，但全台老舊自來水管線漏水率嚴重，根據統計，全台一年漏水高達逾六億二千萬噸。行政院長賴清德為改善全台自來水漏水率，昨天宣布全國平均漏水率從一○五年的十六％，到一二○年要降到十％，南部地區開源比較困難，必須強化節流，漏水率還要提前到一一一年達成平均十％以下。

據悉，全台自來水漏水問題嚴重，主要是管線老舊，過去政府雖已編列經費汰換管線，但成效並不明顯。根據台灣省自來水公司統計，一年就有逾五億一千萬噸的漏水量，至於台北市自來水公司，一年也有逾一億一千萬噸漏水量，全台一年至少漏水六億二千萬噸。

賴清德昨率政務委員吳宏謀、經濟部次長龔明鑫等人召開有關產業穩定供水策略的記者會。媒體詢問如何達到改善漏水率，訂出的關鍵績效指標（KPI）如何強化？龔明鑫表示，已與台水公司積極辦理降低漏水計畫，一○二年到一○九年投入七百六十九億元，一一○年到一二○年也會再投入六百三十億元經費。

龔明鑫說，經濟部也與台北市自來水公司談妥，希望在一一四年漏水率可以降到十％，這部分的供水管網改善管理計畫，預計投入二百億元。

吳宏謀表示，漏水改善計畫政府平均每年編列的經費有七、八十億元；賴清德說，政府編列的經費也包括汰換自來水老舊管線的費用。

此外，由於南部較容易發生乾旱缺水問題，龔明鑫表示，南部在開源上比較有挑戰性，因此利用再生水的方式，包括永康平安再生水、鳳山溪再生水、臨海再生水，一天可提供十五萬噸供水量，台南與高雄的水源聯合運用也可提供十萬噸的水，但對南部而言，顯然還是不夠的，因此要節水與調度。