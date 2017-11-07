何壽川條款 解職禁任證交所董事

2017-11-07

〔記者王孟倫／台北報導〕立法院財政委員會昨通過時代力量立委黃國昌、民進黨立委江永昌等人提案，金控公司董事或監察人若遭解職，除禁止五年內在金融業任職，新增不得擔任金管會周邊單位董事，包括證交所、期交所、櫃買中心及集保公司等單位，被稱為是「何壽川條款」。

永豐金證昨晚改派黃敏助

立法院財政委員會通過提案後，永豐金證券在昨日下午緊急決定更換永豐金證券的證交所法人代表，從何壽川更換為永豐金最高顧問黃敏助。金管會昨晚證實，永豐金證券更換董事代表的函文，已經送交證交所。

黃國昌先前在財委會質詢，永豐金前董事長何壽川因涉及超貸案，已遭金管會解職，也被檢調起訴，為何還能繼續擔任證交所董事？當時證交所總經理李啟賢回應，將會協調永豐金證券改派其他法人代表。

黃國昌昨追問，何壽川擔任證交所董事一事是否已經處理？金管會主委顧立雄表示，金管會日前已「口頭要求」永豐金證券改派人選，但永豐金方面不願接受。

顧立雄透露，永豐金覺得，若此時改派人選，就代表他們錯了，況且，依「證券法」與「公司法」規定，須一審判決有罪才不能擔任證交所董事，因此永豐金未同意金管會要求改派法人代表。

多位立委認為，只有道德勸說不具實質影響，因此，黃國昌等人在財委會通過臨時提案，「若金控負責人遭到解職，金管會應運用其監理管制之權限及必要之行政管制作為，禁止其出任證交所等單位之董事」；換言之，不必等到一審判決出爐，已經被金管會解職的何壽川，就不能再擔任證交所董事。

顧立雄強調，將根據立法院上述決議，正式發函永豐金證券，要求改派證交所董事；若永豐金仍不為所動、不顧及社會觀感的話，金管會有很多監理工具，可以多管齊下運用。