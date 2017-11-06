立院調閱上千份文件 立委：獵雷艦案 違背常理一定要釋疑

2017-11-06

〔記者呂伊萱／台北報導〕行政院上週公佈獵雷艦案調查結果，立法院外交國防委員會「獵雷艦調閱專案小組」向國防部與相關銀行調閱上千份文件，今將送達立院讓調閱小組查閱。小組召集人、民進黨立委羅致政說，將針對先前外界提出的諸多疑點進行查閱，包括招標程序、建案過程與聯貸核准轉折等關鍵點，「違背常理的部分一定要釋疑」。

外交國防委員會「獵雷艦調閱專案小組」向國防部與第一銀行等聯貸銀行調閱上千份文件，自今起至十二月一日於立院供調閱小組成員查閱。

羅致政說，調閱小組追查案情將分兩階段，先確認目前送達的文件是否足夠，不足部分要求補件；第二階段才進入內容審閱，將針對獵雷艦案的標單設計、招標程序、開標過程、評審過程與建案等部分一一釐清，盼從文件中拼湊真相，貸款部分也將與財政委員會小組一同處理。

羅致政說，政院報告仍有許多未回答的問題，調閱小組將「帶著問號」釐清。例如招標委員會召集人缺席，會議卻仍照開，「違背常理的部分一定要釋疑」；或例如財力需求標準調降，或如銀行團對放貸的態度前後大轉變等，調閱小組已向台銀、中小企銀與合庫等單位調閱內部文件，應有紀錄在其中，希望了解「轉折的原因」。

第二場決選會議 第8名評委中途被叫來

立委王定宇透露，獵雷艦案第二場決選會議一開始只有七人到場，第八名評委是會議中途「被電話叫來」，他比對最後「四比四」同分的評分資料，認為業者「動員鑿痕非常明確」。王定宇質疑「為何那天一定要開成會議？」希望在相關資料中查證清楚，釐清責任歸屬。