打破重北輕南 86高階警職異動

2017-11-04

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署長陳家欽今年九月二十一日上任以來，首波操盤的大幅度高階警職人事異動，昨天公布八十六人異動名單，其中台北市警萬華分局長陳文智，須為執行世大運開幕維安任務發生的疏失負起責任，從原本首都甲區分局長改調為警政署內勤科長。

陳家欽掌警政署 首波大調動

另一方面，這次高雄市警局苓雅分局長賈樂吉、台南市警局永康分局長張榮興，未如一般直轄市分局長需先調任警署組長、港務總隊長等三線二星警監職務，而是分別直接獲升澎湖縣警局長及新竹縣警局長。警界人士分析，此舉顯示調動模式一改以往重北輕南的思維，同時是對主官勇於展現執法強度的肯定。

世大運維安疏失 陳文智拔官

世大運開幕當晚，萬華分局聚眾責任分區是在敦化北路、小巨蛋本體及南廣場，分局長陳文智見總統蔡英文進場後即減員部署，致維安責任區內警力不足，被反年改群眾輕易突破鬧場，阻滯了各國運動員進場，鬧出國際笑話。

警方在重要場合維安出包，內政部長葉俊榮於九月十九日宣布，高雄市警察局長陳家欽升任警政署長，原警政署長陳國恩調任國安局副局長，台北市警察局長邱豐光調任警政署副署長。

陳家欽就任署長後調查、檢討此一維安危機事件，認為陳文智應負起責任，決定將他調整職務，列入本次同一波發布。

勇於展現執法主官 重用肯定

其他新接職務，直轄市包括北市警局副局長方仰寧、主任秘書金浩明；新北市警局副局長艾鵬、副局長江振茂、督察長林漢堂、主任秘書溫枝發；台南市警局副局長吳清湖、督察長李政曉；桃園市警局副局長謝榮隆、主任秘書詹永茂；高雄市警局副局長鄭明忠、督察長劉祥浤等。

縣市警局長除賈樂吉、張榮興，還有苗栗縣警局長林炎田、宜蘭縣警局長吳坤旭、嘉義縣警局長陳博珍。

警政署直屬單位有保六總隊長林順家、保二總隊長劉章遠、台中港警總隊長楊鴻正、航警局主任秘書郭順德，以及警政委員陳國進、楊春鈞、公共關係室主任黃家琦、勤務指揮中心主任張銅鐘、行政組長徐世霖、教育組長林樹徽、防治組長蔡鴻義、保安組長吳敬田、後勤組長余一縣、交通組長林清求、專門委員謝進賢。

此外，明年一月警政署副署長王隆、督察室主任薛國材與國道公路警察局長周威廷等三線三星高階警官將退休，屆時會牽動另一波高階警官大調動。