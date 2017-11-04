豬眼角膜 移植人體有望

2017-11-04

〔記者黃文瑜、吳亮儀／綜合報導〕豬的眼角膜移植人體可望有新進展！

豬角膜結構 與人一樣

設於南科的亞果生醫公司研究發現，豬的眼角膜組織和人眼組織結構一樣，且無排斥反應，繼去年成功移植豬的眼角膜至吉娃娃小狗而創全球首例後，亞果昨日與澳洲生醫公司簽約技轉，目標明年將於台、澳、紐同步進行人體臨床試驗，若測試成功將是等待角膜移植患者的一大福音。

眼睛是靈魂之窗，若眼角膜受傷或感染易造成失明，但角膜捐贈風氣不盛，加上容易引起排斥反應，因此多數受贈者須吃一輩子抗排斥藥物。

高雄榮總台南分院眼科部醫師李尹暘表示，世衛（ＷＨＯ）統計，全球因角膜受損而需移植人口，估每年增加六十萬，但角膜捐贈人口一年僅十萬人。目前全台各地都有眼庫與全球流通，但國內患者至少需等待一至二年，也不一定能排到角膜。

亞果生醫執行長謝達仁表示，兩年前因發現豬的眼球大小與人眼很接近，且眼角膜組織結構一樣，將豬的眼角膜中的細胞、脂肪等雜質透過超臨界二氧化碳流體清除乾淨，保留完整膠原蛋白支架結構，在許多動物身上測試，都沒有排斥反應。去年底已成功將豬人工角膜移植到吉娃娃，現正著手向衛福部申請進一步的人體臨床試驗，預計明年起在台大、成大、榮總、三總進行二十例臨床試驗，若成功，預計兩年後就可正式做為角膜移植的材料，將可解決「角膜荒」，將是患者一大福音。

台澳紐 擬明年臨床試驗

亞果昨日簽約技轉國際眼科藥物大廠「澳洲生醫廠OBM」，目標是明年在台灣、澳洲、紐西蘭共同進行人體試驗。OBM稱希望三年內在紐澳完成人體試驗及取得銷售許可。

國內目前眼角膜移植仍以人體角膜為主，人工角膜則有研究用魚鱗、豬皮等，但都還沒用於臨床上。衛福部醫事司說，業者若想進行人體試驗，需資料齊備送件申審。

三軍總醫院眼科部主任呂大文則說，台灣另也有新創公司到荷蘭研究利用魚鱗移植到豬隻眼睛來代替眼角膜，但都尚在研究階段。而角膜移植還要看受移植者年紀、免疫系統等，例如年紀大者的排斥狀況較低，幼童接受移植則幾乎都會失敗，因排斥較嚴重，因此有時會建議患者等年紀稍長再接受移植。