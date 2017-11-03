冷眼集》簡太郎有待說明疑點

2017-11-03

記者鄒景雯／特稿

行政院針對獵雷艦案昨日提出調查報告，業已揭露的過程中，時任行政院秘書長的簡太郎是關鍵人物，簡太郎第一時間所做的回應，似乎呈現諸多自相矛盾與避重就輕之處，有待當事人對社會大眾提出更多的釐清與說明。

簡太郎之所以是中心點，在於二○一五年間，行政院由他出面召集了兩次會議，當時的行政院長是毛治國。第一次會議是九月十八日，簡太郎宣稱與九月一日馬英九的總統府轉來慶富陳情函無關，而是慶富造船董事長陳慶男透過秘書陳情想要見他，基於這是政府標案，因此決定接見，還說之前並不認識陳慶男。

若是這麼輕鬆，為何雙方才第一次見面，簡就把合作金庫總經理林鴻琛一起找來行政院，要求合庫主辦聯貸？不僅不合常理，認識簡太郎的都知道，他是非常資深的常任文官出身，以他一向小心的行事作風，並不是大主大意的人，請問是接到哪位長官的指示，要這麼積極？

事實上，慶富取得獵雷艦標案後，早在二○一五年六月就遇到貸款難題，兆豐銀與台銀當時評估慶富的資本額，以及並未取得美國政府武器輸出許可等考慮，已經分別拒絕主辦聯貸，而林鴻琛把行政院的意見帶回後，當時的合庫董事長廖燦昌認為風險太高，決定打回票，簡太郎真是熱心，又去協調中小企銀，同樣被拒，不過，大約十月間，就確定由第一銀行接手。

一銀是怎麼跑出來的？昨遭撤換的董座蔡慶年自述當年是他主動的，然不似其在業界的風評，蔡慶年在財政部金融局、國庫署都待過，也有主持土銀、中小企銀的歷練，看到眾行皆退避三舍，一銀一馬當先的勇氣從何而來？其究竟是如何形成決策的，這背後的故事當然要交代清楚。

更加啟人疑竇的是，一銀表態主辦後，其他行庫一同參與的意願依舊不高，簡太郎對於一個初識者，出面開一次會不夠，又在十二月廿九日開了第二次會，這符合常理嗎？尤其，這次是幫慶富與一銀協調各行庫參貸，秘書長出馬，的確奏效，公營行庫們只好點頭。

簡太郎昨天辯解，是否願意主辦、核貸，都是銀行團的權責，非行政院的職掌，這講到重點了，既然非政院的職掌，秘書長就算接到業者陳情，也可以循例，轉交權責有關的單位辦理，哪裡需要身先士卒，而且介入頗深？

至於一銀主辦之後，簡直顛覆了大家對銀行的印象，不但挺身帶頭，後又協助增資，增資不順後，又貸給慶富的子公司十億，這等特殊待遇，要說這個案子背後沒有「高人」，怎麼能讓人信服呢？