「一銀像打開金庫 讓慶富搬錢」

2017-11-03

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院昨召開記者會公布獵雷艦慶富聯貸案調查報告，直指第一銀行辦理聯貸案時，在徵信、授信與貸後管理部分有五大缺失。政院專案調查小組召集人、副閣揆施俊吉抨擊一銀，「就像是打開金庫，讓慶富自己搬錢！」調查小組建議處分，包括第一金控董事長蔡慶年撤職、追究一銀相關人員的責任，全案調查相關資料交法務部查辦。

聯貸銀行損失恐達201億

施俊吉說，慶富在銀行的曝險總金額為二百五十億元，因慶富僅提供部分擔保品，各聯貸債權銀行損失可能高達二百零一億元。媒體問此案是否為弊案？施形容，「這家銀行好像就是打開金庫，讓慶富自己搬錢！」「是不是弊案，我不能做定論，但這句話很清楚！」

調查報告指出，一○三年十月慶富得標六艘獵雷艦採購案後，曾兩度與一銀洽談融資二百五十億元，一銀經評估融資需求與風險後，決定聯貸總額度降為二百零五億元，但這項聯貸案有五大缺失。

施俊吉表示，首先，一銀沒有確實評估慶富資金缺口與還款能力，包括沒有確實分析慶富所提供一○四年到一一四年公司現金流量預估是否合理，也沒有對現金來源確實查證，以致聯貸案核准一年後就發生重大違約。

第二，聯貸合約規定慶富須於一○六年前增資四十億元，一銀沒有要求慶富提增資計畫，致部分增資款項來自一銀自身額外貸款（十．五億元），導致增加信用風險。

未做相關查證就撥款

施俊吉說，第三，一銀沒有確實評估慶富造艦履約能力，貸放後也沒有確實追蹤；政院查出慶富曾洽台銀、兆豐銀、台企銀及合庫銀籌組聯貸案。兆豐銀因發現興達港促參招商停擺，對造艦有不確定性，因此不同意借款，「兆豐之疑慮，一銀顯然並未重視」。

第四，一銀沒有確認慶富採購供應商是否依據「國防部訂購軍品契約」及「獵雷艦採購契約附加條款」的規定辦理。

第五，一銀未查證相關交易的真實性就撥款。

政院查出，慶富有三家供應商，營業地址都在香港，香港並非契約上的船艦或武器設備供應地區，一銀沒查證該等供應商的實際負責人、營業事實及提供獵雷艦相關設備的能力，以評估是否符合契約規定及交易的真實性。