前9月新生兒僅14.3萬 人口死亡交叉恐提前

2017-10-31

〔記者陳梅英／台北報導〕國發會每兩年的人口推估報告，原預估人口死亡交叉（即出生數低於死亡數）最快將在二○二一年、四年後發生。但依內政部最新統計，今年前九月台灣新生兒出生數僅十四．三萬人，死亡人口則攀升到十三萬人，今年出生數恐將是歷年次低、人口自然增加將改寫歷史新低；若趨勢無法逆轉，人口死亡交叉將提前兩年、後年就到來，進而造成未來工作年齡人口及扶養比等加速惡化。

估算今年總數不到20萬

以今年一到九月出生數估算，平均每月新生兒僅約一萬五千多人，今年新生兒總數恐跌破二十萬人。台大社會系教授薛承泰表示，去年台灣新生兒人數僅二十．八萬人，還在國發會最低推估範圍內；今年新生兒如果不到二十萬人，在死亡人口隨台灣人口老化、高齡人口增加而成長下，自然人口死亡交叉的確很可能提早發生。

薛承泰指出，到目前為止，台灣總生育率最低是在二○一○年，當年度總生育率（每位婦女生育人數）僅○．八九五人，新生兒出生數降到僅十六萬六千多人，平均每月新生兒僅約一萬三千多人，主要是二○○八年、二○○九年全球金融海嘯，因經濟動盪，結婚對數低，連帶也衝擊生育率下滑；近五年來生育率則緩步回穩。

去年國發會發布兩年一次的人口推估報告，將中推估的總生育率預估提高到一．二人，但實際上只落在低推估的一．一七人；若總生育率維持在低推估值，我國最快在二○二一年步入自然人口死亡交叉，就算加上社會移入人口，仍會在二○二二年進入人口負成長。

勞動力不足將加速惡化

事實上，台灣二十二個縣市中，現已有十個縣市出現自然人口負成長，六都情況雖相對較好，但台南市去年新生兒出生數已少於死亡人數，雲嘉南等中南部地區，除面臨自然人口轉為負成長外，社會增加人口（即外來移入人口）也持續遞減。

國發會官員分析，長期少子化造成人口結構轉變，育齡婦女人數降低，未來就算生育率提高，基於「母數」減少，新生兒人數也很難大幅成長；但隨著台灣明年進入高齡社會、二○二六年進入超高齡社會，死亡數還會逐年攀升，台灣人口危機將更嚴重，衍伸的勞動力不足問題，令人憂心。