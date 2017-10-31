麥寮兩機組將停機 台電︰無供電壓力

2017-10-31

天氣涼 通霄、大林新機組可供電

〔記者黃佩君、林國賢、陳燦坤／綜合報導〕因燃煤額度提前用完，台塑麥寮電廠兩部機組將分別於十一月一日及十三日停機，減少一．二ＧＷ電力；台電昨表示，雖然預估十一月備轉率將因此降至五％到六％，但天氣涼爽，加上有通霄、大林等電廠新機組供電，未來應無供電壓力。

麥寮電廠自兩年前就遭到雲林縣環保局大砍用煤額度，三部機組中，有兩部被限縮使用量約兩成左右，今年因全台用電吃緊，三部機組都沒有安排歲修，燃煤額度提前用完，麥電必須暫停運轉不售電，等於違反購電合約。

因兩年前雲林縣政府下令減少二十七％生煤用量，麥電兩機組被限縮生煤用量約兩成左右，加上今年夏季供電負載較大、因應八一五停電緊急供電未歲修等，麥寮電廠燃煤額度提前用完，必須暫停運轉不售電，等於違反購電合約，也恐衝擊供電。

台電表示，雖然麥電兩機組停機，備轉率將降至五％至六％間，從供電吃緊的黃燈轉為警戒的橘燈，但因通霄新一號機與大林七號機等電廠仍有新機組在試俥，可隨時因應。

至於麥電停煤後無法繼續售電，將違反與台電合約，台電將可向麥電求償。台電董事長楊偉甫昨表示，民營電廠與台電的供電合約都是早期簽訂，可能未臻周詳，中間也許仍有空間可調整。據瞭解，電業法已設有調解機制，未來雙方可在平台上進行調解處理，雙方仍有溝通空間。

無法售電違約 台電︰有溝通空間

對於麥電將陸續停機「歲修」，台塑石化總經理曹明坦言，雲林縣府核減電廠燃煤量，公司救濟未果、只能接受，電廠歲修並不會影響六輕廠區正常運作，短期停工對員工影響不大，但停工過久，員工就業將受到影響。雲林縣長李進勇表示，台塑須提出具體降低污染排放計畫，如使用乾淨燃料等，相關政策才有討論空間。

雲林縣環保局表示，麥寮電廠下月一日起M01歲修，一日晚間開始停機，二日停止供電給台電；另M02下月中旬歲修，M04明年一月也可能歲修，這三部機組總發電量約佔全國電力供應五％至七％，但六輕另有十餘部汽電共生機組，仍可提供六輕本身使用以外之多餘電力。