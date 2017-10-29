榮三盃棋王賽 340棋手爭霸

2017-10-29

〔記者凌美雪／台北報導〕第12屆榮三盃全國學生棋王賽昨日初賽，340名參賽者經全日5輪賽事之後，選出小學、中學、大學組各16名入圍，將於今日決賽中爭取「學生棋王」寶座。

榮三盃是國內最具指標性的學生圍棋比賽，除各級學校業餘高手精銳盡出，台灣第一個成立圍棋發展中心的佛光大學，更是全中心19名6段以上高手組團報名參賽，並表示，榮三盃全國學生棋王賽是學生心目中的「聖堂」。

今日決賽將分4輪決勝負定排名，今年3組共48名入圍者中，有15位於初賽拿下全勝賽績，可預見今日棋王爭奪戰勢必激烈，精彩可期。