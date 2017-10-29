川普提名友台派薛瑞福 任國防部助理部長

2017-10-29

〔駐美特派員曹郁芬、記者涂鉅旻／華府、台北連線報導〕美國白宮昨發布新聞稿表示，川普總統有意提名薛瑞福擔任國防部亞太助理部長。薛瑞福的任命需經國會同意，預料將順利過關。薛瑞福今年三月才訪問過台灣。

今年三月才訪問過台灣

薛瑞福目前是阿米塔吉顧問公司的合夥人，也是智庫「二○四九」計劃室的執行長。白宮在新聞稿中特別提到他服務於國務院時曾因對美台關係做出的貢獻獲台灣總統頒贈大綬景星勳章。

他於十月五至十七日曾出席在紐澤西州舉行的美台國防工業會議。據了解，他在會中曾發言，認為美國對台灣在國防上的努力未給予足夠肯定，同時在出售先進防禦性武器方面，美國對待台灣也不如對日、韓積極。

薛瑞福擁有哈佛大學碩士學位，曾任海軍情報官、國防部中國科科長、國務院亞太副助卿，與台灣有密切互動。華府外交人士表示，薛瑞福在兩岸問題上，仍須依循川普團隊的大方向，但他上任後有可能更積極逐步提升美台之間的軍事與安全合作。

薛瑞福在為「二○四九」計劃室研究員易思安今年十月發表的新書寫序時曾主張，美國需要創新的策略推進美台國防安全，美國應該找到辦法將台灣軍事能力整合到美國的區域安全架構中，特別是在海洋領域意識、彈道飛彈防禦、人道救援和救災方面；此外，軍艦訪問、高層交流，以及聯合訓練與演習也有必要。

國防部：樂觀其成

對於川普有意任命薛瑞福擔任國防部亞太助理部長，國防部表示「樂觀其成」。

民進黨立委羅致政認為，薛瑞福曾擔任美國國務院亞太副助卿，現在即將接掌亞太助理部長一職，為美國國防部重要「對口」，薛瑞福不僅相當了解台灣，對台態度亦相當友善，可望提升台美軍事交流的效率與政策完整性。雖然美國對亞太、對台政策決策，不會只到薛瑞福的層級，但在美國內部決策討論過程中，薛瑞福可望在其職位影響政策走向。

立委：台美關係正向消息

民進黨立委王定宇則認為，在十一月份「川習會」的不確定氛圍下，這項任命案可以視為台美關係的正向消息。薛瑞福近期曾提到，美國應該協助台灣，取得和日、韓相同質量的武器，並且將台灣納入美國在亞太的安全體系中，此將影響台灣安全甚鉅，值得後續追蹤、期待。