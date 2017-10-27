兩岸關係 學者：不能全憑領導人意志

2017-10-27

〔記者彭琬馨、施曉光／台北報導〕陸委會主委張小月昨在「兩岸交流三十年回顧與前瞻」研討會上表示，過去三十年兩岸關係有高有低，但雙方都願意把政治爭議放在一邊，追求交流互動，所以她相信，只要願意求同存異，就能為兩岸關係找到新機會；張強調，希望兩岸莫忘初心，雙方共同合作，抱持以民為本的理念，在變局中尋找兩岸合作的新契機。

張小月：求同存異 就能找到新機會

曾任陸委會副主委的政大法律系兼任副教授劉德勳則指出，兩岸關係發展根本是人民的價值選擇，必須遵從普遍民意、民主、人權與法治，不能完全憑藉政治領導人的意志。而兩岸關係的社會與公民對話，應是下一階段的十年，兩岸關係開展的重點，當兩岸民間社會團體密切往來後，也需要逐漸進入政府層次的法律與協議規範。

由陸委會、亞太和平研究基金會承辦的「兩岸交流三十年回顧與前瞻」研討會，昨邀請總統蔡英文、張小月、亞太和平研究基金會董事長許信良、總統府秘書長吳釗燮等人出席與會。

張小月首先提到，兩岸開放探親三十年，當年的一小步是今天的一大步，過去這段時間，兩岸關係有起有落，還曾經進入軍事對峙狀態，但因雙方願意把政治爭議擱置、追求交流互動，因此她相信，只要兩岸願意求同存異，就能在兩岸關係中找到新機會。

許信良則表示，過去三十年的兩岸關係歷史進程、台灣民主化的歷史進程，及全球化的歷史進程交互重疊，台灣民主化提供兩岸新關係的歷史動能，對終止兩岸互相敵對的舊關係、開展兩岸互相交流新關係，是助力不是阻力，是正面而非負面。