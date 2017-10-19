冷眼集》台灣的「專家」

2017-10-19

記者鄒景雯／特稿

中共十九大登場，習近平總書記長達三個多小時的講話說完，不只讓現場正襟危坐的老共產黨們喘了一口氣，相信不少關心其「對台工作」會如何表述的台灣國民，亦會深感：真要拜這麼多兩岸問題專家事前猛打「預防針」之賜，習大大的調子實在「溫和」。

對台強硬，幾乎是這段期間不少兩岸評論者對習近平政策定調的預測，一類是「統一時間表」即將發布，大加恫嚇；一類是對「九二共識」可能沒了，如喪考妣；至於「武統」之說，更是煙硝瀰漫，好似眼看就要和平無望。這波的文攻，彷彿對著蔡英文政府頻催戰鼓，形同一場交心表態的神經戰。結果習大大全沒依著他們的腳本照表抄課。

跌破這一大群學者專家意見領袖眼鏡的是，不僅「統一時間表」沒有，倒是有「強國時間表」，標舉的是新時代、現代化，以及三十年的時限，是中國本身國家發展的自我設定，習近平甚至不諱言挑戰十分嚴峻。同時，所謂「承認『九二共識』的歷史事實，認同兩岸同屬一個中國，兩岸雙方就能開展對話，台灣任何政黨和團體同大陸交往也不會存在障礙」的提法，與過去的立場沒有二致，語氣更見和緩。而其「尊重台灣現有的社會制度和生活方式」，雖是「一國兩制」的白話翻譯，總還是聽來順耳，因此被劃了重點，引起此間的注意。

即使是「六個任何」（絕不允許任何人、任何組織、任何政黨 ，在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去），這也是重申去年的老話，並未添增新的火藥，國內竟有學者好似如獲至寶，指是「警告意味十足」，只能說：專業不足，心態可議。

這令人聯想起習近平的口頭禪「基礎不牢，地動山搖」，多年前也「困擾」著一票台灣專家，屢屢發言為文、製造震波，其實，只要稍微追蹤習大的行程，就會發現他到市場巡視菜價，也把「地動山搖」掛在口上，這又該如何詮釋？

外部的幫閒如此，別以為體制內的兩岸事務體系就完全稱職。這幾天，工總有個聚會，一位「要員」就當著二、三十人的面，以權威姿態表述：中共十九大的人事佈局已經確定，中央政治局常委將由七人減為五人，名單是習近平、李克強、王岐山、韓正，至於胡春華是否上榜尚未確定。聽得這群老闆一愣一愣地。雖然十九大常委尚未出列亮相，但是老共昨天已經宣布常委七人，這位英政府聘請來的先生不知下回怎麼圓話？

中國，是台灣最大的威脅，因此，正確認識中國，是台灣的生存功課，可不能連不打誑語、不出妄言，都成為高標準。