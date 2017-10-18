連戰3豪宅贈子女 節稅2351萬

2017-10-18

〔記者徐義平／台北報導〕今年五月十二日遺贈稅新制上路，最高稅率較舊制增一倍，國民黨前主席連戰名下市值近十億元的豪宅，包括兩戶「帝寶」、一戶「元大栢悅」，都在今年三月底分別贈與三名子女，自己名下留著老字號名宅「國泰一品大廈」。房產業者推估，此舉不但讓子女喜獲數億元豪宅，也讓連戰省下近兩千四百萬元的稅負，算盤是打得相當精。

趕遺贈稅調漲前過戶

連戰傳在二○一○年砸下四．六億元買進「帝寶」Ｃ棟八樓兩戶，且在「元大栢悅」二○○八年預售時買進十二樓其中一戶；根據最新地籍資料，這三戶豪宅均在今年三月底以贈與方式分別轉贈給連家三子女，資料顯示兩戶帝寶受贈者分別是連勝文、連勝武兄弟，「元大栢悅」則贈與連詠心，連戰夫婦名下僅留下「國泰一品大廈」二、三樓。

房產業者指出，遺贈稅新制上路後，從過去單一稅率十％，改採三級累進稅率，分別為十％、十五％及二十％；贈與稅課稅級距分為兩千五百萬元以下，維持稅率十％，超過兩千五百萬、未滿五千萬元，稅率為十五％，超過五千萬元，稅率為二十％。依「連爺爺」贈與的三戶豪宅，每一戶房屋評定現值加上公告土地現值都超過五千萬，適用最高級距稅率二十％。

帝寶一戶就省近千萬

以連戰贈與的「帝寶」為例，一戶房屋評定現值推算近三千萬元、公告土地現值近億元，一戶公告總價值一．三億元，若新制上路後才贈與，推算要繳納的贈與稅約二一八一萬元；但趕在新制上路前的三月底贈與，是採單一稅率十％，贈與稅推算近一千三百萬元，可省下近千萬稅負；至於「元大栢悅」推估省稅超過五百萬元。

假定連戰夫婦都把今年二二○萬元贈與免稅額用在帝寶贈與上，連家趕在新制上路前贈與子女三戶豪宅，合計節稅達二三五一萬元。依連戰辦公室之前說法，連卸任副總統後月退包含十八趴，近十年來都是二十六萬餘元；這三戶豪宅贈與節稅金額可抵連戰超過九十個月月退及十八趴。

連戰長子連勝文在二○一四年參選台北市長時，因巢運要「夜宿帝寶」而搬離帝寶，暫住「國泰一品大廈」；沒想到不到三年他正式成為「帝寶」主人之一。

但房產業者提醒，因房地合一稅制自去年上路，就算連戰趁著贈與稅調高前先行贈與子女，但公告現值可能會被認定為取得成本，因公告現值僅是市價一半，若未來三子女要出脫豪宅，恐會面臨高額的交易稅稅負。