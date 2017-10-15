攏是我的囝仔// 荷蘭神父 守護身障兒半世紀

2017-10-15

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕「我的任務結束了，不想帶給台灣人困擾，決定回鄉，離開非常不捨，還有很多話要說，但已說不出來！」八十二歲荷蘭籍神父羅文思來台五十五年，在宜蘭縣照顧過逾百名的小兒麻痺兒童，如今功成身退，他的臨別感言，讓受過照料的「兒女們」感動淚崩。

不想帶給台灣人困擾 決定回鄉

羅文思二十七歲那年被天主教遣使會派駐台灣，台灣早年醫學不發達，小兒麻痺兒童不少，他們遭受異樣眼光，連父母親也束手無策，錯過復健與學習機會，這群弱勢兒成了他幫助的對象。

羅文思先在台北收容棄嬰及身障孩子，一九七一年在宜蘭縣礁溪鄉成立「文聲復健院」，收容小兒麻痺患者，給予水療復健及輔具服務，當年要說服父母給孩子復健實在不容易，羅文思挨家挨戶訪查，設法與家長溝通，吃閉門羹、遭白眼是常有的事。

設復健院 收容千餘小兒麻痺兒

羅文思把復健院的小兒麻痺兒童視如己出，有次他帶著六個孩子從礁溪搭火車到台北就醫，到台北車站前招來計程車，運將見到一群行動不便的孩子竟拒載，他或揹或牽帶領孩子們走到台大醫院，旁人看了問他：「這是你的孩子嗎？」羅文思不假思索地回答：「攏是我的囝仔！」

「文聲復健院」曾收容千餘名小兒麻痺兒童，他親自照顧過的有上百人，在這群孩子眼中，羅文思就像阿爸，得知阿爸十七日要離台返鄉，百餘名「兒女」昨齊聚礁溪天主堂出席感恩會跟他擁抱話別，會場充滿濃濃離愁與不捨淚水。

曾受他照料的吳姓退休老師說：「如果這輩子沒遇見神父，可能一生都要在地上爬。」

羅文思臨別：我是永遠的台灣人

說一口流利台語的羅文思說，他一生青春歲月都奉獻在這兒，心跟年輕人一樣還是熱的，想幫更多人，但得服老，決定退休回到荷蘭，希望再有五十年光陰，為大家做點事。

羅文思覺得有一天會返回荷蘭終老，未申請台灣身分證，不過移民署四年前頒給他永久居留的「梅花卡」，肯定他的奉獻，談到來台半世紀的感言，他說道：「我是永遠的台灣人，連作夢都會說台語！」