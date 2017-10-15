2017-10-15

〔記者吳柏緯、劉力仁、鄭瑋奇／綜合報導〕卡努颱風未登台，卻為北台和東部帶來驚人雨量！受卡努颱風及東北風共伴效應影響，雨彈前天晚間到昨天狂炸台東和宜蘭，中央氣象局表示，卡努持續向海南島方向前去，共伴效應雖減弱並北移，但受颱風外圍環流影響，今天迎風面的台東縣與屏東山區仍可能發生局部超大豪雨，大台北、高雄山區及恆春半島可能有局部豪雨發生，桃竹、台中、南投山區及屏東地區可能有局部大雨發生。

雨好強 全台41處淹水

台灣東部及屏東昨下起驚人大雨，造成多處溪水暴漲、土石坍方，全台也傳出四十一處淹水災情，根據氣象局統計，昨單日降雨量前十名地點，除屏東的北大武山與花蓮鳳林外，其餘八個測站都在台東縣境內，累積雨量都超過三百五十毫米，狂洩的暴雨為台東帶來不少災情，知本富野溫泉會館一樓慘遭土石流灌入，餐廳竟成了野溪。

宜蘭大同鄉雨勢最驚人，累積三日總雨量破千毫米，台七線牛鬥路段路基遭暴漲的蘭陽溪水掏空，英士、太平、茂安、四季、南山唯一的聯外道路中斷，超過兩千個村民受困。

除大同鄉累積雨量破千毫米外，北市陽明山、花蓮富里、新北平溪等區域，累積雨量都高達六百至八百毫米。宜蘭、新北、台東、花蓮共六十七條河川發布土石流紅色警戒。花東地區包括台七甲、台八、台九、台十一、台二十三等八處公路採取預警性封閉；台七線牛鬥橋、台廿線向陽至利稻路段也因有災情而封閉。

東、屏今防超大豪雨

台鐵東部幹線受到豪雨影響，昨日知本至康樂間兩度水淹軌面停駛，關山至瑞源間中午也發生水淹軌面情況，下午平溪線望古至嶺腳間也因水快淹至軌面，列車一度僅能以時速二十公里慢行通過。

中央氣象局預報員徐仲毅指出，昨天東部發生強降雨的原因是受卡努颱風外圍環流影響，且正好位於迎風面，因此雨量增大。直至今天晚上，台灣東部、恆春半島雨勢仍大，特別是台東與屏東山區仍要嚴防超大豪雨發生。北部、東北部的雨勢雖然較前幾日減弱，但仍有豪雨發生機率，估計週一白天全台天氣才會明顯轉好。

徐仲毅指出，週二開始東北風又將增強，台灣北部與東半部將轉為短暫陣雨的天氣，西南部的天氣則相對穩定、晴朗，高溫可達卅三度。是否有新的颱風會形成，則須時間觀察。